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19016F_датчик давления масла!\ Audi A4/A6/A8, VW Golf 4/Passat 96> артикул 19016 FEBI в Алматы

19016 FEBI 19016F_датчик давления масла!\ Audi A4/A6/A8, VW Golf 4/Passat 96>
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 19016
Наименование 19016F_датчик давления масла!\ Audi A4/A6/A8, VW Golf 4/Passat 96>
Размер наружной резьбы M10 x 1
Ширина зева гаечного ключа 22
Количество присоединений 1
Цвет серый
Точка включения [бар] 0,9
Вес [кг] 0,031
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с уплотнительным кольцом

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
SKODA SUPERB I (3U4) 1.9 TDI 2005.10 - 2007.05
SKODA SUPERB I (3U4) 1.9 TDI 2005.10 - 2007.05
SKODA SUPERB I (3U4) 2.0 TDI 2005.10 - 2007.05
VW EOS (1F7, 1F8) 3.2 V6 2006.03 - Выпускается
VW GOLF V (1K1) 3.2 R32 4motion 2003.10 - 2009.02
VW PASSAT (3C2) 3.2 FSI 4motion 2005.03 - Выпускается
VW PASSAT (3C2) 3.6 R36 4motion 2005.03 - Выпускается
VW PASSAT CC (357) 3.6 FSI 4motion 2008.05 - Выпускается
VW PASSAT Variant (3C5) 3.2 FSI 4motion 2005.08 - Выпускается
VW PASSAT Variant (3C5) 3.6 R36 4motion 2005.08 - Выпускается
VW PHAETON (3D) 3.0 V6 TDI 4motion 2002.04 - Выпускается
VW PHAETON (3D) 3.0 V6 TDI 4motion 2002.04 - Выпускается
VW TERAMONT (CA1) 3.6 FSI 4motion 2016.12 - Выпускается
VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 3.0 V6 TDI 2002.10 - 2010.05
VW TOUAREG (7P5) 3.0 V6 TDI 2010.01 - Выпускается
VW TOUAREG (7P5) 3.0 V6 TDI 2010.01 - Выпускается
VW TOUAREG (7P5) 3.0 V6 TDI 2010.01 - Выпускается
VW TOUAREG (7P5) 4.2 V8 TDI 2010.01 - Выпускается

Если хотите купить 19016F_датчик давления масла!\ Audi A4/A6/A8, VW Golf 4/Passat 96> производителя FEBI с артикулом 19016 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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