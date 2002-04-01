|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|19016
|Наименование
|19016F_датчик давления масла!\ Audi A4/A6/A8, VW Golf 4/Passat 96>
|Размер наружной резьбы
|M10 x 1
|Ширина зева гаечного ключа
|22
|Количество присоединений
|1
|Цвет
|серый
|Точка включения [бар]
|0,9
|Вес [кг]
|0,031
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с уплотнительным кольцом
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
SKODA
SUPERB I (3U4)
1.9 TDI
2005.10 - 2007.05
SKODA
SUPERB I (3U4)
1.9 TDI
2005.10 - 2007.05
SKODA
SUPERB I (3U4)
2.0 TDI
2005.10 - 2007.05
VW
EOS (1F7, 1F8)
3.2 V6
2006.03 - Выпускается
VW
GOLF V (1K1)
3.2 R32 4motion
2003.10 - 2009.02
VW
PASSAT (3C2)
3.2 FSI 4motion
2005.03 - Выпускается
VW
PASSAT (3C2)
3.6 R36 4motion
2005.03 - Выпускается
VW
PASSAT CC (357)
3.6 FSI 4motion
2008.05 - Выпускается
VW
PASSAT Variant (3C5)
3.2 FSI 4motion
2005.08 - Выпускается
VW
PASSAT Variant (3C5)
3.6 R36 4motion
2005.08 - Выпускается
VW
PHAETON (3D)
3.0 V6 TDI 4motion
2002.04 - Выпускается
VW
PHAETON (3D)
3.0 V6 TDI 4motion
2002.04 - Выпускается
VW
TERAMONT (CA1)
3.6 FSI 4motion
2016.12 - Выпускается
VW
TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)
3.0 V6 TDI
2002.10 - 2010.05
VW
TOUAREG (7P5)
3.0 V6 TDI
2010.01 - Выпускается
VW
TOUAREG (7P5)
3.0 V6 TDI
2010.01 - Выпускается
VW
TOUAREG (7P5)
3.0 V6 TDI
2010.01 - Выпускается
VW
TOUAREG (7P5)
4.2 V8 TDI
2010.01 - Выпускается
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