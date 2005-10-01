|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|18778
|Наименование
|Прокладка VW Passat (90-) теплообменника FEBI
|Вес [кг]
|0,002
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
SKODA
FABIA II (542)
1.9 TDI
2010.05 - 2014.12
SKODA
FABIA II Combi (545)
1.9 TDI
2010.05 - 2014.12
SKODA
OCTAVIA II (1Z3)
2.0 TDI
2005.10 - 2013.02
SKODA
OCTAVIA II Combi (1Z5)
2.0 TDI
2005.10 - 2013.02
SKODA
OCTAVIA II Combi (1Z5)
2.0 TDI 16V 4x4
2005.10 - 2013.02
SKODA
OCTAVIA II Combi (1Z5)
2.0 TDI 4x4
2005.10 - 2013.02
SKODA
ROOMSTER (5J7)
1.9 TDI
2010.03 - 2015.05
SKODA
SUPERB II (3T4)
1.9 TDI
2009.01 - 2015.05
SKODA
SUPERB II (3T4)
2.0 TDI 16V
2009.01 - 2015.05
SKODA
SUPERB II универсал (3T5)
1.9 TDI
2009.10 - 2015.05
SKODA
SUPERB II универсал (3T5)
2.0 TDI 16V
2009.10 - 2015.05
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