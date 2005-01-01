|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|14775
|Наименование
|14775F_=51.5462 [9445462]!крышка расшир.бачка\ Volvo all
|Цвет
|зеленый
|Материал
|полимерный материал
|Использование давления для открывания (бар)
|1,5
|Вес [кг]
|0,052
|для оригинального номера
|9445462
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
VOLVO
S60 I (384)
2.4
2005.03 - 2010.04
VOLVO
XC90 I (275)
3.2 AWD
2005.01 - 2010.12
VOLVO
XC90 I (275)
V8 AWD
2005.01 - 2010.12
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