Материал корпуса алюминий Материал ходовых роликов полимерный материал Наружный диаметр [мм] 70 Вид эксплуатации автоматически Вес [кг] 0,973 Соблюдать сервисную информацию

Запчасть натяжитель ремня Мерседес Sprinter 413 представлена по производителю FEBI с артикулом 11275. У данной детали есть аналоги с номерами: 11275, 6112000570, 6462000270, APV2232, 26775, T38415, 533001710. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия натяжитель ремня Мерседес Sprinter 413 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.