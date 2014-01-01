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Цепь привода распредвала артикул 09234 FEBI в Алматы

09234 FEBI Цепь привода распредвала
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 09234
Наименование Цепь привода распредвала
Цепной привод Дуплекс, с замком цепи
Размеры цепи привода распредвала D67ZN
Количество звеньев цепи 126
Вес [кг] 0,946
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 необходимо специальное монтажное оборудование
Соблюдать сервисную информацию

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Цепь привода распредвала производителя FEBI с артикулом 09234 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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