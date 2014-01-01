|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|08971
|Наименование
|Гидравлическое масло
|Цвет
|красный
|Объем [л]
|1
|Спецификация
|Suffix A, MAN 339 Z1, MB 236.6, MB 236.2, Ford WSS-M2C186-A, MB 236.7, MB 236.1, MB 236.5, Ford WSS-M2C166-H, MAN 339 V1, Allison C3/C4, Dexron II D, Ford WSS-M2C185-A, Ford WSS-M2C138-CJ
|Вес [кг]
|0,93
|Вид коробки передач
|для автоматической коробки передач, Преобразователь - автом. коробка передач
|Соблюдать сервисную информацию
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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