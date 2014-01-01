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Гидравлическое масло артикул 08971 FEBI в Алматы

08971 FEBI Гидравлическое масло
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 08971
Наименование Гидравлическое масло
Цвет красный
Объем [л] 1
Спецификация Suffix A, MAN 339 Z1, MB 236.6, MB 236.2, Ford WSS-M2C186-A, MB 236.7, MB 236.1, MB 236.5, Ford WSS-M2C166-H, MAN 339 V1, Allison C3/C4, Dexron II D, Ford WSS-M2C185-A, Ford WSS-M2C138-CJ
Вес [кг] 0,93
Вид коробки передач для автоматической коробки передач, Преобразователь - автом. коробка передач
Соблюдать сервисную информацию

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Гидравлическое масло производителя FEBI с артикулом 08971 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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