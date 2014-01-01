|Производитель / Поставщик
|FEBEST
|№ Производителя
|0874B13LOWF
|Наименование
|0874-B13LOWF_направляющая суппорта тормозного переднего!\ Subaru Impreza G11 00-07
|Сторона установки
|передний мост, снизу
|Длина [мм]
|59
|Вес [кг]
|0,04
|Длина упаковки [см]
|10,0
|Ширина упаковки [см]
|10,0
|Высота упаковки [см]
|2,0
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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