|Производитель / Поставщик
|FAG
|№ Производителя
|33210
|Наименование
|Подшипник ступицы MAN, MERCEDES передней
|Внутренний диаметр
|50,00
|Наружный диаметр [мм]
|90,00
|Ширина [мм]
|33,30
|SVHC
|Не содержит особо опасных веществ!
Подшипник 50*90*32 ступицы наружный (передний) Производитель: FAG Артикул: 33210 Тип детали: запчасти мостов и редукторов. Дубликаты и аналоги с номерами: 0029817905, 0039818305, 0049814205, 0059814005, 021149, 03020510A, 04257. У нас всегда в продаже подшипник роликовый конический для МАН, Даф и Мерседес. Доставка Шымкент и Алматы в день заказа. Оперативная отправка в регионы Казахстана и СНГ
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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