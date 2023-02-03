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Подшипник ступицы MAN, MERCEDES передней артикул 33210 FAG в Алматы

Производитель / Поставщик FAG
№ Производителя 33210
Наименование Подшипник ступицы MAN, MERCEDES передней
Внутренний диаметр 50,00
Наружный диаметр [мм] 90,00
Ширина [мм] 33,30
SVHC Не содержит особо опасных веществ!

Подшипник 50*90*32 ступицы наружный (передний) Производитель: FAG Артикул: 33210 Тип детали: запчасти мостов и редукторов. Дубликаты и аналоги с номерами: 0029817905, 0039818305, 0049814205, 0059814005, 021149, 03020510A, 04257. У нас всегда в продаже подшипник роликовый конический для МАН, Даф и Мерседес. Доставка Шымкент и Алматы в день заказа. Оперативная отправка в регионы Казахстана и СНГ

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Подшипник ступицы MAN, MERCEDES передней FAG с артикулом 33210 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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