|Производитель / Поставщик
|ERA
|№ Производителя
|330801
|Наименование
|330801_датчик температуры воздуха!\ Volvo 460/440/850/V70, Chevrolet Aveo/Captiva 1.4-2.5i 85>
|Давление [бар]
|20
|Размер резьбы
|M12 x 1,25
|Номер технической информации
|circuit N.C.
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
CITROËN
XSARA PICASSO (N68)
1.6 16V
2005.09 - 2011.12
CITROËN
XSARA PICASSO (N68)
1.6 HDi
2005.09 - 2011.12
PEUGEOT
206+ (2L_, 2M_)
1.1
2009.01 - 2013.06
PEUGEOT
206+ (2L_, 2M_)
1.4 i
2009.01 - 2013.06
PEUGEOT
206+ (2L_, 2M_)
1.4 i (2LKFWA, 2MKFWA)
2009.01 - 2013.06
PEUGEOT
206 седан
1.4
2007.03 - Выпускается
PEUGEOT
307 (3A/C)
1.6 HDi
2005.03 - 2007.11
PEUGEOT
307 (3A/C)
2.0 16V
2005.03 - 2007.11
PEUGEOT
307 (3A/C)
2.0 16V
2005.03 - 2007.11
PEUGEOT
307 Break (3E)
1.6 HDi
2005.06 - 2008.04
PEUGEOT
307 Break (3E)
2.0 16V
2005.06 - 2008.04
PEUGEOT
307 Break (3E)
2.0 16V
2005.06 - 2008.04
PEUGEOT
307 CC (3B)
2.0 HDi 135
2005.06 - 2009.04
PEUGEOT
307 SW (3H)
2.0 16V
2005.03 - 2008.04
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