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330801_датчик температуры воздуха!\ Volvo 460/440/850/V70, Chevrolet Aveo/Captiva 1.4-2.5i 85> артикул 330801 ERA в Алматы

330801 ERA 330801_датчик температуры воздуха!\ Volvo 460/440/850/V70, Chevrolet Aveo/Captiva 1.4-2.5i 85>
Производитель / Поставщик ERA
№ Производителя 330801
Наименование 330801_датчик температуры воздуха!\ Volvo 460/440/850/V70, Chevrolet Aveo/Captiva 1.4-2.5i 85>
Давление [бар] 20
Размер резьбы M12 x 1,25
Номер технической информации circuit N.C.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6 16V 2005.09 - 2011.12
CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6 HDi 2005.09 - 2011.12
PEUGEOT 206+ (2L_, 2M_) 1.1 2009.01 - 2013.06
PEUGEOT 206+ (2L_, 2M_) 1.4 i 2009.01 - 2013.06
PEUGEOT 206+ (2L_, 2M_) 1.4 i (2LKFWA, 2MKFWA) 2009.01 - 2013.06
PEUGEOT 206 седан 1.4 2007.03 - Выпускается
PEUGEOT 307 (3A/C) 1.6 HDi 2005.03 - 2007.11
PEUGEOT 307 (3A/C) 2.0 16V 2005.03 - 2007.11
PEUGEOT 307 (3A/C) 2.0 16V 2005.03 - 2007.11
PEUGEOT 307 Break (3E) 1.6 HDi 2005.06 - 2008.04
PEUGEOT 307 Break (3E) 2.0 16V 2005.06 - 2008.04
PEUGEOT 307 Break (3E) 2.0 16V 2005.06 - 2008.04
PEUGEOT 307 CC (3B) 2.0 HDi 135 2005.06 - 2009.04
PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 16V 2005.03 - 2008.04

Если хотите купить 330801_датчик температуры воздуха!\ Volvo 460/440/850/V70, Chevrolet Aveo/Captiva 1.4-2.5i 85> ERA с артикулом 330801 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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