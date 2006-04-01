|Производитель / Поставщик
|ERA
|№ Производителя
|330792
|Наименование
|Датчик, температура охлаждающей жидкости
|Ширина зева гаечного ключа
|15 mm
|Длина кабеля [мм]
|180
|Тип датчика
|NTC - Датчик
|Количество втычных контактов
|2
|Высота [мм]
|56
|Присоединительная винтовая резьба
|M10 x 1,5
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
CITROËN
JUMPER II c бортовой платформой/ходовая часть
2.2 HDi 100
2006.04 - Выпускается
CITROËN
JUMPER II c бортовой платформой/ходовая часть
2.2 HDi 120
2006.04 - Выпускается
CITROËN
JUMPER II Автобус
2.2 HDi 100
2006.04 - Выпускается
CITROËN
JUMPER II Автобус
2.2 HDi 120
2006.04 - Выпускается
CITROËN
JUMPER II Автобус
2.2 HDi 130
2006.04 - Выпускается
CITROËN
JUMPER II Фургон
2.2 HDi 100
2006.04 - 2012.12
CITROËN
JUMPER II Фургон
2.2 HDi 120
2006.04 - 2012.12
CITROËN
JUMPER II Фургон
2.2 HDi 130
2006.04 - 2012.12
FORD
TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _, F
2.2 TDCi
2006.04 - 2014.08
FORD
TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _, F
2.2 TDCi
2006.04 - 2014.08
FORD
TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _, F
2.2 TDCi
2006.04 - 2014.08
FORD
TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _, F
2.2 TDCi
2006.04 - 2014.08
FORD
TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _, F
2.2 TDCi
2006.04 - 2014.08
FORD
TRANSIT TOURNEO Автобус
2.2 TDCi
2006.07 - 2014.08
FORD
TRANSIT TOURNEO Автобус
2.2 TDCi
2006.07 - 2014.08
FORD
TRANSIT TOURNEO Автобус
2.2 TDCi
2006.07 - 2014.08
FORD
TRANSIT TOURNEO Автобус
2.2 TDCi
2006.07 - 2014.08
FORD
TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _)
2.2 TDCi
2006.04 - 2014.08
FORD
TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _)
2.2 TDCi
2006.04 - 2014.08
FORD
TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _)
2.2 TDCi
2006.04 - 2014.08
FORD
TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _)
2.2 TDCi
2006.04 - 2014.08
FORD
TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _)
2.2 TDCi
2006.04 - 2014.08
FORD
TRANSIT Фургон (FA_ _)
2.2 TDCi
2006.04 - 2014.08
FORD
TRANSIT Фургон (FA_ _)
2.2 TDCi
2006.04 - 2014.08
FORD
TRANSIT Фургон (FA_ _)
2.2 TDCi
2006.04 - 2014.08
FORD
TRANSIT Фургон (FA_ _)
2.2 TDCi
2006.04 - 2014.08
FORD
TRANSIT Фургон (FA_ _)
2.2 TDCi
2006.04 - 2014.08
PEUGEOT
BOXER c бортовой платформой/ходовая часть
2.2 HDi 100
2006.04 - Выпускается
PEUGEOT
BOXER c бортовой платформой/ходовая часть
2.2 HDi 120
2006.04 - Выпускается
PEUGEOT
BOXER c бортовой платформой/ходовая часть
2.2 HDi 130
2006.04 - Выпускается
PEUGEOT
BOXER Автобус
2.2 HDi 100
2010.04 - Выпускается
PEUGEOT
BOXER Автобус
2.2 HDi 120
2010.04 - Выпускается
PEUGEOT
BOXER Автобус
2.2 HDi 130
2010.04 - Выпускается
PEUGEOT
BOXER Фургон
2.2 HDi 100
2010.04 - Выпускается
PEUGEOT
BOXER Фургон
2.2 HDi 120
2010.04 - Выпускается
PEUGEOT
BOXER Фургон
2.2 HDi 130
2010.04 - Выпускается
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