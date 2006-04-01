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Датчик, температура охлаждающей жидкости артикул 330792 ERA в Алматы

330792 ERA Датчик, температура охлаждающей жидкости
Производитель / Поставщик ERA
№ Производителя 330792
Наименование Датчик, температура охлаждающей жидкости
Ширина зева гаечного ключа 15 mm
Длина кабеля [мм] 180
Тип датчика NTC - Датчик
Количество втычных контактов 2
Высота [мм] 56
Присоединительная винтовая резьба M10 x 1,5
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
CITROËN JUMPER II c бортовой платформой/ходовая часть 2.2 HDi 100 2006.04 - Выпускается
CITROËN JUMPER II c бортовой платформой/ходовая часть 2.2 HDi 120 2006.04 - Выпускается
CITROËN JUMPER II Автобус 2.2 HDi 100 2006.04 - Выпускается
CITROËN JUMPER II Автобус 2.2 HDi 120 2006.04 - Выпускается
CITROËN JUMPER II Автобус 2.2 HDi 130 2006.04 - Выпускается
CITROËN JUMPER II Фургон 2.2 HDi 100 2006.04 - 2012.12
CITROËN JUMPER II Фургон 2.2 HDi 120 2006.04 - 2012.12
CITROËN JUMPER II Фургон 2.2 HDi 130 2006.04 - 2012.12
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _, F 2.2 TDCi 2006.04 - 2014.08
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _, F 2.2 TDCi 2006.04 - 2014.08
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _, F 2.2 TDCi 2006.04 - 2014.08
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _, F 2.2 TDCi 2006.04 - 2014.08
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _, F 2.2 TDCi 2006.04 - 2014.08
FORD TRANSIT TOURNEO Автобус 2.2 TDCi 2006.07 - 2014.08
FORD TRANSIT TOURNEO Автобус 2.2 TDCi 2006.07 - 2014.08
FORD TRANSIT TOURNEO Автобус 2.2 TDCi 2006.07 - 2014.08
FORD TRANSIT TOURNEO Автобус 2.2 TDCi 2006.07 - 2014.08
FORD TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi 2006.04 - 2014.08
FORD TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi 2006.04 - 2014.08
FORD TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi 2006.04 - 2014.08
FORD TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi 2006.04 - 2014.08
FORD TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi 2006.04 - 2014.08
FORD TRANSIT Фургон (FA_ _) 2.2 TDCi 2006.04 - 2014.08
FORD TRANSIT Фургон (FA_ _) 2.2 TDCi 2006.04 - 2014.08
FORD TRANSIT Фургон (FA_ _) 2.2 TDCi 2006.04 - 2014.08
FORD TRANSIT Фургон (FA_ _) 2.2 TDCi 2006.04 - 2014.08
FORD TRANSIT Фургон (FA_ _) 2.2 TDCi 2006.04 - 2014.08
PEUGEOT BOXER c бортовой платформой/ходовая часть 2.2 HDi 100 2006.04 - Выпускается
PEUGEOT BOXER c бортовой платформой/ходовая часть 2.2 HDi 120 2006.04 - Выпускается
PEUGEOT BOXER c бортовой платформой/ходовая часть 2.2 HDi 130 2006.04 - Выпускается
PEUGEOT BOXER Автобус 2.2 HDi 100 2010.04 - Выпускается
PEUGEOT BOXER Автобус 2.2 HDi 120 2010.04 - Выпускается
PEUGEOT BOXER Автобус 2.2 HDi 130 2010.04 - Выпускается
PEUGEOT BOXER Фургон 2.2 HDi 100 2010.04 - Выпускается
PEUGEOT BOXER Фургон 2.2 HDi 120 2010.04 - Выпускается
PEUGEOT BOXER Фургон 2.2 HDi 130 2010.04 - Выпускается

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