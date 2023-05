Главная /

330759_датчик температуры охл.жидк.!\ Nissan Almera 1.4-2.2/2.0D 95>/Primera 1.6i2.0/2.0D 93> артикул 330759 ERA в Алматы

Автомобиль Год INFINITI EX 25 2007.09 - Выпускается INFINITI EX 25 AWD 2007.09 - Выпускается INFINITI EX 35 2007.09 - Выпускается INFINITI EX 37 2007.09 - Выпускается INFINITI EX 37 2007.09 - Выпускается INFINITI FX 35 2008.07 - 2009.05 INFINITI FX 37 AWD 2008.07 - 2009.05 INFINITI FX 37 AWD 2008.07 - 2009.05 INFINITI FX 45 AWD 2008.07 - 2009.05 INFINITI FX 50 AWD 2008.07 - 2009.05 INFINITI G Кабриолет 37 2010.09 - Выпускается INFINITI G Кабриолет 37 2010.09 - Выпускается INFINITI G Кабриолет 37 2010.09 - Выпускается INFINITI G купе 37 2010.09 - Выпускается INFINITI G купе 37 2010.09 - Выпускается INFINITI G купе 37 2010.09 - Выпускается INFINITI G седан 25 2011.01 - Выпускается INFINITI G седан 35 X 2011.01 - Выпускается INFINITI G седан 37 2011.01 - Выпускается INFINITI G седан 37 2011.01 - Выпускается INFINITI G седан 37 X 2011.01 - Выпускается INFINITI G седан 37 X 2011.01 - Выпускается INFINITI JX SUV (L50) 3.5 AWD 2012.11 - 2013.09 INFINITI M35 3.5 2008.09 - 2010.12 INFINITI M35 3.5 X 2008.09 - 2010.12 INFINITI M37 3.7 2010.01 - Выпускается INFINITI M37 3.7 Allrad 2010.01 - Выпускается INFINITI M (Y51) 25 2010.07 - Выпускается INFINITI M (Y51) 35h 2010.07 - Выпускается INFINITI M (Y51) 37 2010.07 - Выпускается INFINITI Q50 50 Hybrid 2013.06 - Выпускается INFINITI Q50 50 Hybrid AWD 2013.06 - Выпускается INFINITI Q60 Кабриолет 3.7 2013.10 - Выпускается INFINITI Q70 (Y51) 3.5 Hybrid 2015.05 - Выпускается INFINITI Q70 (Y51) 3.7 2015.05 - Выпускается INFINITI Q70 (Y51) 3.7 AWD 2015.05 - Выпускается INFINITI QX50 I 2.5 AWD 2014.02 - Выпускается INFINITI QX50 I 37 AWD 2014.02 - Выпускается INFINITI QX60 3.5 AWD 2020.07 - Выпускается INFINITI QX70 3.7 AWD 2013.08 - Выпускается INFINITI QX70 37 AWD 2013.08 - Выпускается INFINITI QX70 50 AWD 2013.08 - Выпускается INFINITI QX70 50 AWD 2013.08 - Выпускается NISSAN 350Z Roadster (Z33) 3.5 2005.03 - 2007.12 NISSAN 350Z Roadster (Z33) 3.5 2005.03 - 2007.12 NISSAN 350Z купе (Z33) 3.5 2005.09 - 2008.12 NISSAN 370Z Roadster (Z34) 3.7 2010.01 - Выпускается NISSAN 370Z Roadster (Z34) 3.7 2010.01 - Выпускается NISSAN 370Z купе (Z34) 3.7 2009.06 - Выпускается NISSAN 370Z купе (Z34) 3.7 2009.06 - Выпускается NISSAN 370Z купе (Z34) NISMO 3.7 2009.06 - Выпускается NISSAN ALMERA Classic (B10) 1.6 16V 2006.03 - Выпускается NISSAN CABSTAR (F24M, F24W) 28.12 DCI, 32.12 DCI, 34.12 DCI, 35.12 DCI 2.5 (F24M) 2006.09 - 2013.12 NISSAN CABSTAR (F24M, F24W) 35.13 DCI, 45.13 DCI 2.5 (F24M) 2006.09 - 2013.12 NISSAN CABSTAR (F24M, F24W) 35.14 DCI, 45.14 DCI 2.5 (F24M) 2006.09 - 2013.12 NISSAN CABSTAR (F24M, F24W) 35.15 DCI, 45.15 DCI 3.0 (F24M) 2006.09 - 2013.12 NISSAN CUBE (Z12) 1.6 16V 2009.08 - Выпускается NISSAN INTERSTAR c бортовой платформой/ходовая часть (X70) dCi 150 2006.08 - Выпускается NISSAN INTERSTAR Автобус (X70) dCi 150 2006.04 - 2011.03 NISSAN INTERSTAR Фургон (X70) dCi 150 2006.04 - Выпускается NISSAN JUKE (F15) 1.6 2010.06 - Выпускается NISSAN JUKE (F15) 1.6 2010.06 - Выпускается NISSAN JUKE (F15) 1.6 DIG-T 2010.06 - Выпускается NISSAN JUKE (F15) 1.6 DIG-T 4x4 2010.06 - Выпускается NISSAN JUKE (F15) 1.6 DIG-T NISMO 2010.06 - Выпускается NISSAN JUKE (F15) 1.6 DIG-T NISMO 4x4 2010.06 - Выпускается NISSAN JUKE (F15) 1.6 DIG-T NISMO RS 2010.06 - Выпускается NISSAN JUKE (F15) 1.6 DIG-T NISMO RS 4x4 2010.06 - Выпускается NISSAN LEAF (ZE0) Electric 2010.11 - Выпускается NISSAN MICRA C+C III (K12) 1.4 16V 2005.08 - Выпускается NISSAN MICRA C+C III (K12) 1.6 160 SR 2005.08 - Выпускается NISSAN MICRA III (K12) 160 SR 2005.05 - 2010.06 NISSAN MICRA IV (K13K) 1.2 2010.05 - 2015.09 NISSAN MICRA IV (K13K) 1.2 DIG-S 2010.05 - 2015.09 NISSAN MURANO III (Z52_) 2.5 HEV ALL MODE 4x4-i 2016.01 - Выпускается NISSAN MURANO III (Z52_) 3.5 V6 2016.01 - Выпускается NISSAN MURANO III (Z52_) 3.5 V6 ALL MODE 4x4-i (Z52R) 2016.01 - Выпускается NISSAN MURANO II (Z51) 2.5 dCi 4x4 2008.10 - 2014.09 NISSAN MURANO II (Z51) 3.5 4x4 2008.10 - 2014.09 NISSAN MURANO II (Z51) 3.5 4x4 2008.10 - 2014.09 NISSAN NOTE (E11, NE11) 1.4 2006.03 - 2012.06 NISSAN NOTE (E11, NE11) 1.6 2006.03 - 2012.06 NISSAN NOTE (E12) 1.2 2015.03 - Выпускается NISSAN NOTE (E12) 1.2 DIG-S 2015.03 - Выпускается NISSAN NOTE (E12) 1.2 LPG 2015.03 - Выпускается NISSAN NP300 NAVARA c бортовой платформой/ходовая часть (D40) 2.5 dCi 2010.03 - Выпускается NISSAN NP300 NAVARA (D40) 2.5 dCi 2005.07 - Выпускается NISSAN NP300 NAVARA (D40) 2.5 dCi 4WD 2005.07 - Выпускается NISSAN NP300 NAVARA (D40) 2.5 dCi 4WD 2005.07 - Выпускается NISSAN NP300 NAVARA (D40) 2.5 dCi 4WD 2005.07 - Выпускается NISSAN NP300 NAVARA (D40) 2.5 dCi 4WD (D40TT, D40T, D40M, D40BB) 2005.07 - Выпускается NISSAN NP300 PICKUP (D22) 2.5 dCi 2008.04 - Выпускается NISSAN NP300 PICKUP (D22) 2.5 dCi 4x4 2008.04 - Выпускается NISSAN NT400 CABSTAR (F24M) 28.12, 32.12, 35.12 (F91AN) 2016.09 - Выпускается NISSAN NT400 CABSTAR (F24M) 35.13 2016.09 - Выпускается NISSAN NT400 CABSTAR (F24M) 35.14, 45.14 2016.09 - Выпускается NISSAN NT400 CABSTAR (F24M) 35.15, 45.15 2016.09 - Выпускается NISSAN NT400 CABSTAR (F24M) 35.15, 45.15 2016.09 - Выпускается NISSAN NV200 / EVALIA Автобус 1.6 16V (M20, M20M) 2014.07 - Выпускается NISSAN NV200 / EVALIA Автобус e-NV (ME0M) 2014.07 - Выпускается NISSAN NV200 Фургон 1.6 16V (M20, M20M) 2014.05 - Выпускается NISSAN NV200 Фургон e-NV (ME0N) 2014.05 - Выпускается NISSAN PATHFINDER III (R51) 2.5 dCi 2005.09 - Выпускается NISSAN PATHFINDER III (R51) 2.5 dCi 4WD 2005.09 - Выпускается NISSAN PATHFINDER III (R51) 2.5 dCi 4WD 2005.09 - Выпускается NISSAN PATHFINDER III (R51) 2.5 dCi 4WD 2005.09 - Выпускается NISSAN PATHFINDER III (R51) 4.0 4WD 2005.09 - Выпускается NISSAN PATHFINDER IV (R52) 3.5 4WD 2013.09 - Выпускается NISSAN QASHQAI II SUV (J11, J11_) 2.0 ALL MODE 4x4-i (J11R) 2013.11 - Выпускается NISSAN QASHQAI II SUV (J11, J11_) 2.0 (J11E) 2013.11 - Выпускается NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) 1.6 2007.02 - 2013.12 NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) 1.6 2007.02 - 2013.12 NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) 2.0 2007.02 - 2013.12 NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) 2.0 Привод на все колеса 2007.02 - 2013.12 NISSAN SENTRA VII (B17) 1.6 2014.08 - Выпускается NISSAN TEANA III (J33, L33) 2.5 (L33L, L33R, L33T) 2013.09 - Выпускается NISSAN TEANA II (J32) 2.5 2008.07 - 2013.09 NISSAN TEANA II (J32) 3.5 2008.07 - 2013.09 NISSAN TIIDA седан (SC11) 1.6 (C11L) 2007.09 - 2012.12 NISSAN TIIDA седан (SC11) 1.8 2007.09 - 2012.12 NISSAN TIIDA Хэтчбэк (C11) 1.6 2007.09 - 2011.12 NISSAN TIIDA Хэтчбэк (C11) 1.8 2007.09 - 2011.12 NISSAN TIIDA Хэтчбэк (C13) 1.6 DIG-T 2014.10 - Выпускается NISSAN X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) 1.6 DIG-T (T32) 2014.04 - Выпускается NISSAN X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) 2.0 ALL MODE 4x4-i (NT32) 2014.04 - Выпускается NISSAN X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) 2.0 (T32) 2014.04 - Выпускается NISSAN X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) 2.5 ALL MODE 4x4-i (NT32) 2014.04 - Выпускается NISSAN X-TRAIL II (T31) 2.0 4x4 2007.06 - 2013.11 NISSAN X-TRAIL II (T31) 2.0 4x4 2007.06 - 2013.11 NISSAN X-TRAIL II (T31) 2.0 FWD 2007.06 - 2013.11 NISSAN X-TRAIL II (T31) 2.0 FWD 2007.06 - 2013.11 NISSAN X-TRAIL II (T31) 2.5 4x4 2007.06 - 2013.11 RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 2.0 16V (BR0C, BR0K, CR0C, CR0K) 2005.06 - 2012.12 RENAULT CLIO IV (BH_) 1.6 RS (BHJ4, BHJ6, BHMM) 2013.03 - Выпускается RENAULT CLIO IV (BH_) 1.6 RS Trophy (BHJ4, BHJ6) 2013.03 - Выпускается RENAULT DUSTER (HS_) 1.6 16V 2012.02 - Выпускается RENAULT DUSTER (HS_) 1.6 16V 4x4 2012.02 - Выпускается RENAULT ESPACE V (JR_) 1.6 TCe 200 2015.02 - Выпускается RENAULT FLUENCE (L3_) 1.6 16V (L301, L30P, L30R) 2012.02 - Выпускается RENAULT FLUENCE (L3_) 1.6 (L33T, L33J, L304, L305, L30H) 2012.02 - Выпускается RENAULT FLUENCE (L3_) 2.0 16V (L30C, L30G, L30T, L30V) 2012.02 - Выпускается RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) 2.0 16V (JZ0G) 2010.11 - Выпускается RENAULT KADJAR (HA_, HL_) 1.6 TCe 165 2015.06 - Выпускается RENAULT KAPTUR (H5_) 1.6 2016.03 - Выпускается RENAULT KOLEOS I (HY_) 2.5 4x4 (HY0C, HY0N) 2008.09 - Выпускается RENAULT KOLEOS I (HY_) 2.5 (HY0C, HY0N) 2008.09 - Выпускается RENAULT LAGUNA III (BT0/1) 2.0 16V (BT05, BT0F, BT0W) 2007.10 - 2015.12 RENAULT LAGUNA III (BT0/1) 2.0 16V Hi-Flex (BT1H, BT1G, BT1K) 2007.10 - 2015.12 RENAULT LAGUNA III (BT0/1) 3.5 V6 (BT0C, BT0P) 2007.10 - 2015.12 RENAULT LAGUNA III Grandtour (KT0/1) 2.0 16V Hi-Flex (KT1H, KT1G, KT1K) 2007.10 - 2015.12 RENAULT LAGUNA III Grandtour (KT0/1) 2.0 16V (KT0F, KT0W) 2007.10 - 2015.12 RENAULT LAGUNA III Grandtour (KT0/1) 3.5 V6 (KT0C, KT0P) 2007.10 - 2015.12 RENAULT LAGUNA купе (DT0/1) 3.5 V6 (DT0P) 2008.09 - 2015.12 RENAULT LATITUDE (L70_) 2.0 16V (L70B) 2011.05 - Выпускается RENAULT LATITUDE (L70_) 2.5 V6 (L702, L703, L704, L707) 2011.05 - Выпускается RENAULT LOGAN/STEPWAY II (L8_) 1.6 2013.11 - Выпускается RENAULT MEGANE CC (EZ0/1_) 2.0 CVT (EZ0G, EZ1E, EZ1P) 2010.06 - Выпускается RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 2.0 CVT (KZ0G, KZ1P) 2010.10 - Выпускается RENAULT MEGANE III купе (DZ0/1_) 2.0 CVT (DZ0G, DZ1E) 2009.04 - Выпускается RENAULT MEGANE III Хэтчбэк (BZ0/1_, B3_) 1.6 16V 2010.10 - Выпускается RENAULT MEGANE III Хэтчбэк (BZ0/1_, B3_) 2.0 CVT (BZ0G, BZ1P) 2010.10 - Выпускается RENAULT MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) 1.6 16V 2016.04 - Выпускается RENAULT MEGANE IV Хэтчбэк (B9A/M/N_) 1.6 16V 2015.11 - Выпускается RENAULT MEGANE IV Хэтчбэк (B9A/M/N_) 1.6 TCe 205 (B9MV) 2015.11 - Выпускается RENAULT SANDERO/STEPWAY II (B8_) 1.6 (B8JA) 2013.11 - Выпускается RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_) 2.0 16V (JZ0G, JZ0P, JZ1E, JZ1P) 2009.04 - Выпускается RENAULT TALISMAN Grandtour (KP_) 1.6 TCe 200 2016.03 - Выпускается

330759_датчик температуры охл.жидк.!\ Nissan Almera 1.4-2.2/2.0D 95>/Primera 1.6i2.0/2.0D 93> ERA с артикулом 330759

