|Производитель / Поставщик
|ERA
|№ Производителя
|330359
|Наименование
|330359_датчик давления масла!\ Nissan Almera 1.4-2.2/2.0D 95>/Primera 1.6i-2.0i/2.0D/TD 88>
|Давление [бар]
|0,2
|Размер резьбы
|1/8 GAS
|Количество втычных контактов
|1
|Номер технической информации
|circuit N.C.
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
NISSAN
ALMERA Classic (B10)
1.6 16V
2006.03 - Выпускается
NISSAN
CABSTAR (F24M, F24W)
28.12 DCI, 32.12 DCI, 34.12 DCI, 35.12 DCI 2.5 (F24M)
2006.09 - 2013.12
NISSAN
CABSTAR (F24M, F24W)
35.13 DCI, 45.13 DCI 2.5 (F24M)
2006.09 - 2013.12
NISSAN
CABSTAR (F24M, F24W)
35.14 DCI, 45.14 DCI 2.5 (F24M)
2006.09 - 2013.12
NISSAN
MICRA C+C III (K12)
1.4 16V
2005.08 - Выпускается
NISSAN
NOTE (E11, NE11)
1.4
2006.03 - 2012.06
NISSAN
NP300 NAVARA c бортовой платформой/ходовая часть (D40)
2.5 dCi
2010.03 - Выпускается
NISSAN
NP300 NAVARA c бортовой платформой/ходовая часть (D40)
3.0 dCi
2010.03 - Выпускается
NISSAN
NP300 NAVARA (D40)
2.5 dCi
2005.07 - Выпускается
NISSAN
NP300 NAVARA (D40)
2.5 dCi 4WD
2005.07 - Выпускается
NISSAN
NP300 NAVARA (D40)
2.5 dCi 4WD
2005.07 - Выпускается
NISSAN
NP300 NAVARA (D40)
2.5 dCi 4WD
2005.07 - Выпускается
NISSAN
NP300 NAVARA (D40)
2.5 dCi 4WD (D40TT, D40T, D40M, D40BB)
2005.07 - Выпускается
NISSAN
NP300 NAVARA (D40)
3.0 dCi 4WD
2005.07 - Выпускается
NISSAN
PATHFINDER III (R51)
2.5 dCi
2005.09 - Выпускается
NISSAN
PATHFINDER III (R51)
2.5 dCi 4WD
2005.09 - Выпускается
NISSAN
PATHFINDER III (R51)
2.5 dCi 4WD
2005.09 - Выпускается
NISSAN
PATHFINDER III (R51)
2.5 dCi 4WD
2005.09 - Выпускается
NISSAN
PATHFINDER III (R51)
2.5 dCi 4WD
2005.09 - Выпускается
NISSAN
QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E)
1.6 dCi
2007.02 - 2013.12
NISSAN
QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E)
1.6 dCi Привод на все колеса
2007.02 - 2013.12
NISSAN
QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E)
2.0 dCi
2007.02 - 2013.12
NISSAN
QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E)
2.0 dCi Привод на все колеса
2007.02 - 2013.12
Если хотите купить 330359_датчик давления масла!\ Nissan Almera 1.4-2.2/2.0D 95>/Primera 1.6i-2.0i/2.0D/TD 88> ERA с артикулом 330359 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита