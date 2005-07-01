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330359_датчик давления масла!\ Nissan Almera 1.4-2.2/2.0D 95>/Primera 1.6i-2.0i/2.0D/TD 88> артикул 330359 ERA в Алматы

330359 ERA 330359_датчик давления масла!\ Nissan Almera 1.4-2.2/2.0D 95>/Primera 1.6i-2.0i/2.0D/TD 88>
Производитель / Поставщик ERA
№ Производителя 330359
Наименование 330359_датчик давления масла!\ Nissan Almera 1.4-2.2/2.0D 95>/Primera 1.6i-2.0i/2.0D/TD 88>
Давление [бар] 0,2
Размер резьбы 1/8 GAS
Количество втычных контактов 1
Номер технической информации circuit N.C.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
NISSAN ALMERA Classic (B10) 1.6 16V 2006.03 - Выпускается
NISSAN CABSTAR (F24M, F24W) 28.12 DCI, 32.12 DCI, 34.12 DCI, 35.12 DCI 2.5 (F24M) 2006.09 - 2013.12
NISSAN CABSTAR (F24M, F24W) 35.13 DCI, 45.13 DCI 2.5 (F24M) 2006.09 - 2013.12
NISSAN CABSTAR (F24M, F24W) 35.14 DCI, 45.14 DCI 2.5 (F24M) 2006.09 - 2013.12
NISSAN MICRA C+C III (K12) 1.4 16V 2005.08 - Выпускается
NISSAN NOTE (E11, NE11) 1.4 2006.03 - 2012.06
NISSAN NP300 NAVARA c бортовой платформой/ходовая часть (D40) 2.5 dCi 2010.03 - Выпускается
NISSAN NP300 NAVARA c бортовой платформой/ходовая часть (D40) 3.0 dCi 2010.03 - Выпускается
NISSAN NP300 NAVARA (D40) 2.5 dCi 2005.07 - Выпускается
NISSAN NP300 NAVARA (D40) 2.5 dCi 4WD 2005.07 - Выпускается
NISSAN NP300 NAVARA (D40) 2.5 dCi 4WD 2005.07 - Выпускается
NISSAN NP300 NAVARA (D40) 2.5 dCi 4WD 2005.07 - Выпускается
NISSAN NP300 NAVARA (D40) 2.5 dCi 4WD (D40TT, D40T, D40M, D40BB) 2005.07 - Выпускается
NISSAN NP300 NAVARA (D40) 3.0 dCi 4WD 2005.07 - Выпускается
NISSAN PATHFINDER III (R51) 2.5 dCi 2005.09 - Выпускается
NISSAN PATHFINDER III (R51) 2.5 dCi 4WD 2005.09 - Выпускается
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NISSAN PATHFINDER III (R51) 2.5 dCi 4WD 2005.09 - Выпускается
NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) 1.6 dCi 2007.02 - 2013.12
NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) 1.6 dCi Привод на все колеса 2007.02 - 2013.12
NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) 2.0 dCi 2007.02 - 2013.12
NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) 2.0 dCi Привод на все колеса 2007.02 - 2013.12

Если хотите купить 330359_датчик давления масла!\ Nissan Almera 1.4-2.2/2.0D 95>/Primera 1.6i-2.0i/2.0D/TD 88> ERA с артикулом 330359 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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