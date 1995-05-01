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330287_датчик температуры охл.жидк.! желтый\ VW Golf/Polo/Passat/Lupo 1.0i-2.0i/1.9TDi 91> артикул 330287 ERA в Алматы

330287 ERA 330287_датчик температуры охл.жидк.! желтый\ VW Golf/Polo/Passat/Lupo 1.0i-2.0i/1.9TDi 91>
Производитель / Поставщик ERA
№ Производителя 330287
Наименование 330287_датчик температуры охл.жидк.! желтый\ VW Golf/Polo/Passat/Lupo 1.0i-2.0i/1.9TDi 91>
Количество втычных контактов 4

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI 1995.05 - 2010.03
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 LPG 1995.05 - 2010.03

Если хотите купить 330287_датчик температуры охл.жидк.! желтый\ VW Golf/Polo/Passat/Lupo 1.0i-2.0i/1.9TDi 91> ERA с артикулом 330287 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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