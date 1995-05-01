|Производитель / Поставщик
|ERA
|№ Производителя
|330287
|Наименование
|330287_датчик температуры охл.жидк.! желтый\ VW Golf/Polo/Passat/Lupo 1.0i-2.0i/1.9TDi 91>
|Количество втычных контактов
|4
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
VW
SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)
1.9 TDI
1995.05 - 2010.03
VW
SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)
2.0 LPG
1995.05 - 2010.03
Если хотите купить 330287_датчик температуры охл.жидк.! желтый\ VW Golf/Polo/Passat/Lupo 1.0i-2.0i/1.9TDi 91> ERA с артикулом 330287 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита