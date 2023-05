Главная /

/ Бренды /

/ Era /

/ Era 330137 Датчик температуры Рено/Вольво/OPEL VECTRA B (1995-1999)

Датчик температуры Рено/Вольво/OPEL VECTRA B (1995-1999) артикул 330137 ERA в Алматы

Автомобиль Год CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.2 D 2006.06 - 2011.02 CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.2 D 4WD 2006.06 - 2011.02 CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.2 D 4WD 2006.06 - 2011.02 CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 3.2 4WD 2006.06 - 2011.02 CHEVROLET CRUZE (J300) 1.7 D 2009.05 - Выпускается CHEVROLET CRUZE (J300) 2.0 CDI 2009.05 - Выпускается CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) 1.7 TD 2012.08 - 2015.12 CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) 2.0 TD 2012.08 - 2015.12 CHEVROLET CRUZE Хэтчбэк (J305) 1.7 D 2011.06 - Выпускается CHEVROLET CRUZE Хэтчбэк (J305) 2.0 CDI 2011.06 - Выпускается CHEVROLET MALIBU (V300) 2.0 D 2012.01 - Выпускается CHEVROLET ORLANDO (J309) 2.0 D 2011.02 - Выпускается CHEVROLET ORLANDO (J309) 2.0 D 2011.02 - Выпускается CHEVROLET TRACKER 1.7 TD 2012.12 - Выпускается CHEVROLET TRACKER 1.7 TD AWD 2012.12 - Выпускается CITROËN JUMPER II c бортовой платформой/ходовая часть 3.0 HDi 145 2006.04 - Выпускается CITROËN JUMPER II c бортовой платформой/ходовая часть 3.0 HDi 160 2006.04 - Выпускается CITROËN JUMPER II Автобус 3.0 HDi 155 2006.04 - Выпускается CITROËN JUMPER II Автобус 3.0 HDi 160 2006.04 - Выпускается CITROËN JUMPER II Фургон 3.0 HDi 145 2006.04 - 2012.12 CITROËN JUMPER II Фургон 3.0 HDi 155 2006.04 - 2012.12 CITROËN JUMPER II Фургон 3.0 HDi 160 2006.04 - 2012.12 HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 2.2 CTDi (FK3) 2005.09 - Выпускается HONDA CR-V III (RE_) 2.0 i-VTEC 4WD (RE5, RE2) 2006.10 - Выпускается HONDA CR-V III (RE_) 2.2 i-CTDi 4WD (RE6) 2006.10 - Выпускается HONDA CR-V II (RD_) 2.2 CTDi (RD9) 2005.02 - 2006.09 HONDA FR-V (BE) 2.2 i CTDi (BE5) 2007.01 - Выпускается IVECO DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть 29 L 14 (AHRA11C1B1, AHRA14C1B1, AHRA64C1B1) 2005.11 - 2006.04 IVECO DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть 35 C 14, 35 S 14 2005.11 - 2006.04 IVECO DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть 35 C 17, 35 S 17 2005.11 - 2006.04 IVECO DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть 40 C 17, 40 S 17 2005.11 - 2006.04 IVECO DAILY III Фургон 29 L 14 2005.01 - 2006.04 IVECO DAILY III Фургон 35 C 14, 35 S 14 2005.01 - 2006.04 IVECO DAILY III Фургон 35 C 17, 35 S 17 2005.01 - 2006.04 IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 29L10 2009.09 - 2011.08 IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 29L12 2009.09 - 2011.08 IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 29L14 2009.09 - 2011.08 IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 35C10, 35S10 2009.09 - 2011.08 IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 35C11, 35S11, 35S11 D, 35S11 /P 2009.09 - 2011.08 IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 35C12, 35S12 2009.09 - 2011.08 IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 35C13, 35C13 /P, 35S13 D, 35S13, 35S13 /P 2009.09 - 2011.08 IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 35C14, 35C14 /P, 35S14, 35S14 /P, 35S14 D, 35S14 D/P 2009.09 - 2011.08 IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 35C14, 35S14, 35S14 /P 2009.09 - 2011.08 IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 35C14 G, 35C14 G/P, 35S14 G, 35S14 G/P, 35C14 GD,... 2009.09 - 2011.08 IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 35C15 2009.09 - 2011.08 IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 35C17, 35C17 /P, 35S17, 35S17 /P, 35S17 D 2009.09 - 2011.08 IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 35C18, 35S18 2009.09 - 2011.08 IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 35S17 W, 35S17 WD 2009.09 - 2011.08 IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 40C10 2009.09 - 2011.08 IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 40C11, 40C11 D 2009.09 - 2011.08 IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 40C12 2009.09 - 2011.08 IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 40C13, 40C13 /P 2009.09 - 2011.08 IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 40C14, 40C14 /P 2009.09 - 2011.08 IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 40C14 G, 40C14 G/P 2009.09 - 2011.08 IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 40C15 2009.09 - 2011.08 IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 40C17, 40C17 /P 2009.09 - 2011.08 IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 40C18 2009.09 - 2011.08 IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 45C14, 45C14 /P 2009.09 - 2011.08 IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 45C15 2009.09 - 2011.08 IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 45C17, 45C17 /P 2009.09 - 2011.08 IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 45C18, 45C18 /P, 45C18 D, 45C18 D/P 2009.09 - 2011.08 IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 50C14, 50C14 /P 2009.09 - 2011.08 IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 50C14 G, 50C14 G/P, 50C14 GD, 50C14 GD/P 2009.09 - 2011.08 IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 50C15 2009.09 - 2011.08 IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 50C17, 50C17 /P 2009.09 - 2011.08 IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 50C18 2009.09 - 2011.08 IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 55S17 W, 55S17 WD 2009.09 - 2011.08 IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 60C14, 60C14 /P 2009.09 - 2011.08 IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 60C15, 60C15 /P, 60C15 D, 60C15 D/P 2009.09 - 2011.08 IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 60C18 2009.09 - 2011.08 IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 65C14, 65C14 /P 2009.09 - 2011.08 IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 65C14 G, 65C14 G/P, 65C14 GD, 65C14 GD/P 2009.09 - 2011.08 IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 65C15, 65C15 /P, 65C15 D, 65C15 D/P 2009.09 - 2011.08 IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 65C17, 65C17 /P 2009.09 - 2011.08 IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 65C18 2009.09 - 2011.08 IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 70C14, 70C14 /P 2009.09 - 2011.08 IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 70C17, 70C17 /P 2009.09 - 2011.08 IVECO DAILY IV Автобус 35S14, 35S14 /P 2006.05 - 2011.08 IVECO DAILY IV Фургон 29L10 V 2006.05 - 2011.08 IVECO DAILY IV Фургон 29L12 V, 29L12 V/P 2006.05 - 2011.08 IVECO DAILY IV Фургон 29L14 C, 29L14 C/P, 29L14 V, 29L14 V/P 2006.05 - 2011.08 IVECO DAILY IV Фургон 35C10, 35S10 2006.05 - 2011.08 IVECO DAILY IV Фургон 35C11 V, 35S11 V 2006.05 - 2011.08 IVECO DAILY IV Фургон 35C12 V, 35C12 V/P, 35S12 V, 35S12 V/P 2006.05 - 2011.08 IVECO DAILY IV Фургон 35C13 V, 35C13 V/P, 35S13 V, 35S13 V/P 2006.05 - 2011.08 IVECO DAILY IV Фургон 35C14 GV, 35C14 GV/P, 35S14 GV, 35S14 GV/P 2006.05 - 2011.08 IVECO DAILY IV Фургон 35C14 V, 35C14 V/P, 35S14 V, 35S14 V/P 2006.05 - 2011.08 IVECO DAILY IV Фургон 35C15 V, 35C15 V/P 2006.05 - 2011.08 IVECO DAILY IV Фургон 35C17 V, 35C17 V/P, 35S17 V, 35S17 V/P 2006.05 - 2011.08 IVECO DAILY IV Фургон 35C18 V, 35C18 V/P, 35S18 V, 35S18 V/P 2006.05 - 2011.08 IVECO DAILY IV Фургон 35S14 C, 35S14 C/P, 35S14 V, 35S14 V/P, 35C14 V,... 2006.05 - 2011.08 IVECO DAILY IV Фургон 40C10 V 2006.05 - 2011.08 IVECO DAILY IV Фургон 40C11 V 2006.05 - 2011.08 IVECO DAILY IV Фургон 40C12 V, 40C14 V/P 2006.05 - 2011.08 IVECO DAILY IV Фургон 40C13 V, 40C13 V/P 2006.05 - 2011.08 IVECO DAILY IV Фургон 40C14 GV, 40C14 GV/P 2006.05 - 2011.08 IVECO DAILY IV Фургон 40C14 V, 40C14 V/P 2006.05 - 2011.08 IVECO DAILY IV Фургон 40C15 V, 40C15 V/P 2006.05 - 2011.08 IVECO DAILY IV Фургон 40C17 V, 40C17 V/P 2006.05 - 2011.08 IVECO DAILY IV Фургон 40C18 V, 40C18 V/P 2006.05 - 2011.08 IVECO DAILY IV Фургон 45C15 V 2006.05 - 2011.08 IVECO DAILY IV Фургон 45C17 V, 45C17 V/P 2006.05 - 2011.08 IVECO DAILY IV Фургон 45C18 2006.05 - 2011.08 IVECO DAILY IV Фургон 50C14 GV, 50C14 GV/P 2006.05 - 2011.08 IVECO DAILY IV Фургон 50C14 V, 50C14 V/P 2006.05 - 2011.08 IVECO DAILY IV Фургон 50C15 V, 50C15 V/P 2006.05 - 2011.08 IVECO DAILY IV Фургон 50C17 V, 50C17 V/P 2006.05 - 2011.08 IVECO DAILY IV Фургон 50C18 V, 50C18 V/P 2006.05 - 2011.08 IVECO DAILY IV Фургон 60C15 V 2006.05 - 2011.08 IVECO DAILY IV Фургон 60C18 2006.05 - 2011.08 IVECO DAILY IV Фургон 65C14 V, 65C14 V/P 2006.05 - 2011.08 IVECO DAILY IV Фургон 65C15 2006.05 - 2011.08 IVECO DAILY IV Фургон 65C17 V, 65C17 V/P 2006.05 - 2011.08 IVECO DAILY IV Фургон 65C18 2006.05 - 2011.08 IVECO DAILY IV Фургон 70C14 V, 70C14 V/P 2006.05 - 2011.08 IVECO DAILY IV Фургон 70C17V, 70C17 V/P 2006.05 - 2011.08 IVECO DAILY V c бортовой платформой/ходовая часть 26L11, 29L11, 29S11, 35C11D, 35S11, 40C11 2011.09 - 2014.02 IVECO DAILY V c бортовой платформой/ходовая часть 29L15, 35S15, 35C15, 40C15, 50C15 2011.09 - 2014.02 IVECO DAILY V c бортовой платформой/ходовая часть 29S13, 29L13, 29L13D, 35S13, 35C13D, 40C13 2011.09 - 2014.02 IVECO DAILY V c бортовой платформой/ходовая часть 35C15, 35S15, 40C15, 45C15, 50C15, 60C15, 65C15, 70C15 2011.09 - 2014.02 IVECO DAILY V c бортовой платформой/ходовая часть 35C17, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 65C17, 70C17 2011.09 - 2014.02 IVECO DAILY V c бортовой платформой/ходовая часть 35C21, 35S21, 40C21, 45C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21 2011.09 - 2014.02 IVECO DAILY VI Фургон 33S11, 35S11, 35C11 2014.03 - Выпускается IVECO DAILY VI Фургон 33S13, 35S13, 35C13 2014.03 - Выпускается IVECO DAILY VI Фургон 33S15, 35S15, 35C15 2014.03 - Выпускается IVECO DAILY VI Фургон NaturalPower 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 60C14, 65C14,... 2014.03 - Выпускается IVECO DAILY V Фургон 29L15 V, 35S15 V, 35C15L V, 40C15L V, 50C15L V 2011.09 - 2014.02 IVECO DAILY V Фургон 29S11, 29L11, 35C11, 35S11, 40C11 2011.09 - 2014.02 IVECO DAILY V Фургон 29S13, 29L13, 35C13, 35S13, 40C13, 40S13 2011.09 - 2014.02 IVECO DAILY V Фургон 35C15 V, 40C15 V, 45C15 V, 50C15 V, 60C15 V,65C15 V 2011.09 - 2014.02 IVECO DAILY V Фургон 35C17, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 65C17, 70C17 2011.09 - 2014.02 IVECO DAILY V Фургон 35C21 V, 35S21 V, 40C21 V, 45C21 V, 50C21 V 2011.09 - 2014.02 IVECO MASSIF Single Cab 3.0 HPI 2008.10 - 2011.02 IVECO MASSIF Single Cab 3.0 HPT 2008.10 - 2011.02 IVECO MASSIF Station Wagon 3.0 HPI 2008.10 - 2011.02 IVECO MASSIF Station Wagon 3.0 HPT 2008.10 - 2011.02 IVECO MASSIF Пикап 3.0 HPI 2008.10 - 2011.02 IVECO MASSIF Пикап 3.0 HPT 2008.10 - 2011.02 OPEL ANTARA A (L07) 2.2 CDTi 2006.07 - 2011.12 OPEL ANTARA A (L07) 2.2 CDTi 4x4 2006.07 - 2011.12 OPEL ANTARA A (L07) 2.2 CDTi 4x4 2006.07 - 2011.12 OPEL ANTARA A (L07) 3.2 V6 2006.07 - 2011.12 OPEL ASTRA G CLASSIC Caravan (F35) 1.4 (F35) 2006.02 - 2009.07 OPEL ASTRA G седан (T98) 1.4 (F69) 2007.09 - 2009.12 OPEL ASTRA G Хэтчбэк (T98) 1.4 (F08, F48) 2007.09 - 2009.12 OPEL ASTRA H (A04) 1.2 (L48) 2007.02 - 2010.10 OPEL ASTRA H (A04) 1.4 LPG (L48) 2007.02 - 2010.10 OPEL ASTRA H (A04) 1.7 CDTI (L48) 2007.02 - 2010.10 OPEL ASTRA H (A04) 1.7 CDTI (L48) 2007.02 - 2010.10 OPEL ASTRA H (A04) 2.0 Turbo (L48) 2007.02 - 2010.10 OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.4 (L08) 2007.02 - 2010.10 OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.4 (L08) 2007.02 - 2010.10 OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.6 (L08) 2007.02 - 2010.10 OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.7 CDTi (L08) 2007.02 - 2010.10 OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.7 CDTI (L08) 2007.02 - 2010.10 OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.7 CDTI (L08) 2007.02 - 2010.10 OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.7 CDTI (L08) 2007.02 - 2010.10 OPEL ASTRA H GTC (A04) 2.0 Turbo (L08) 2007.02 - 2010.10 OPEL ASTRA H GTC (A04) 2.0 Turbo (L08) 2007.02 - 2010.10 OPEL ASTRA H GTC (A04) 2.0 Turbo (L08) 2007.02 - 2010.10 OPEL ASTRA H TwinTop (A04) 1.6 (L67) 2007.02 - 2010.10 OPEL ASTRA H TwinTop (A04) 2.0 Turbo (L67) 2007.02 - 2010.10 OPEL ASTRA H TwinTop (A04) 2.0 Turbo (L67) 2007.02 - 2010.10 OPEL ASTRA H седан (A04) 1.7 CDTi (L69) 2007.02 - 2014.05 OPEL ASTRA H универсал (A04) 1.4 LPG (L35) 2007.02 - 2010.10 OPEL ASTRA H универсал (A04) 1.7 CDTI (L35) 2007.02 - 2010.10 OPEL ASTRA H универсал (A04) 1.7 CDTI (L35) 2007.02 - 2010.10 OPEL ASTRA H Фургон/универсал (L70) 1.7 CDTI (L70) 2005.08 - 2010.10 OPEL ASTRA H Фургон/универсал (L70) 1.7 CDTI (L70) 2005.08 - 2010.10 OPEL ASTRA J GTC 1.7 CDTI (08) 2012.04 - Выпускается OPEL ASTRA J GTC 1.7 CDTI (08) 2012.04 - Выпускается OPEL ASTRA J GTC 2.0 BiTurbo CDTI (08) 2012.04 - Выпускается OPEL ASTRA J GTC 2.0 CDTI (08) 2012.04 - Выпускается OPEL ASTRA J (P10) 1.7 CDTI (68) 2009.12 - 2015.10 OPEL ASTRA J (P10) 1.7 CDTI (68) 2009.12 - 2015.10 OPEL ASTRA J (P10) 1.7 CDTI (68) 2009.12 - 2015.10 OPEL ASTRA J (P10) 2.0 BiTurbo CDTI (68) 2009.12 - 2015.10 OPEL ASTRA J (P10) 2.0 CDTI (68) 2009.12 - 2015.10 OPEL ASTRA J (P10) 2.0 CDTI (68) 2009.12 - 2015.10 OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.7 CDTI (35) 2010.10 - 2014.10 OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.7 CDTI (35) 2010.10 - 2014.10 OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.7 CDTI (35) 2010.10 - 2014.10 OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.7 CDTI (35) 2010.10 - 2014.10 OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 2.0 BiTurbo CDTI (35) 2010.10 - 2014.10 OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 2.0 CDTI (35) 2010.10 - 2014.10 OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 2.0 CDTI (35) 2010.10 - 2014.10 OPEL ASTRA J седан 1.7 CDTI (69) 2012.06 - Выпускается OPEL ASTRA J седан 1.7 CDTI (69) 2012.06 - Выпускается OPEL CASCADA (W13) 2.0 CDTI (67) 2013.04 - 2018.04 OPEL COMBO Tour 1.6 CNG 2005.10 - 2011.12 OPEL COMBO Tour 1.6 CNG 2005.10 - 2011.12 OPEL COMBO Автофургон / микроавтобус 1.4 16V 2005.08 - Выпускается OPEL COMBO Автофургон / микроавтобус 1.6 CNG 16V 2005.08 - Выпускается OPEL COMBO Автофургон / микроавтобус 1.6 CNG 16V 2005.08 - Выпускается OPEL CORSA C Фургон/хетчбэк (X01) 1.2 (F08, W5L) 2005.07 - 2006.06 OPEL CORSA D (S07) 1.0 (L08, L68) 2006.07 - 2014.08 OPEL CORSA D (S07) 1.0 (L08, L68) 2006.07 - 2014.08 OPEL CORSA D (S07) 1.2 (L08, L68) 2006.07 - 2014.08 OPEL CORSA D (S07) 1.2 LPG (L08, L68) 2006.07 - 2014.08 OPEL CORSA D (S07) 1.4 (L08, L68) 2006.07 - 2014.08 OPEL CORSA D (S07) 1.4 (L08, L68) 2006.07 - 2014.08 OPEL CORSA D (S07) 1.4 LPG (L08, L68) 2006.07 - 2014.08 OPEL CORSA D (S07) 1.4 LPG (L08, L68) 2006.07 - 2014.08 OPEL CORSA D (S07) 1.7 CDTI (L08, L68) 2006.07 - 2014.08 OPEL CORSA D (S07) 1.7 CDTI (L08, L68) 2006.07 - 2014.08 OPEL CORSA D Фургон/хетчбэк (S07) 1.0 (L08) 2006.07 - 2010.06 OPEL CORSA D Фургон/хетчбэк (S07) 1.0 (L08) 2006.07 - 2010.06 OPEL CORSA D Фургон/хетчбэк (S07) 1.2 (L08) 2006.07 - 2010.06 OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (68) 2008.07 - 2017.03 OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (68) 2008.07 - 2017.03 OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 Biturbo CDTI (68) 2008.07 - 2017.03 OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 Biturbo CDTI (68) 2008.07 - 2017.03 OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI 4x4 (68) 2008.07 - 2017.03 OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI 4x4 (68) 2008.07 - 2017.03 OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) 2008.07 - 2017.03 OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) 2008.07 - 2017.03 OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) 2008.07 - 2017.03 OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) 2008.07 - 2017.03 OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) 2008.07 - 2017.03 OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) 2008.07 - 2017.03 OPEL INSIGNIA A (G09) 2.8 V6 Turbo 4x4 (68) 2008.07 - 2017.03 OPEL INSIGNIA A (G09) 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (68) 2008.07 - 2017.03 OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Biturbo CDTI (35) 2008.07 - 2013.06 OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Biturbo CDTI (35) 2008.07 - 2013.06 OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (35) 2008.07 - 2013.06 OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (35) 2008.07 - 2013.06 OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35) 2008.07 - 2013.06 OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35) 2008.07 - 2013.06 OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35) 2008.07 - 2013.06 OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35) 2008.07 - 2013.06 OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35) 2008.07 - 2013.06 OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35) 2008.07 - 2013.06 OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI 4x4 (35) 2008.07 - 2013.06 OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI 4x4 (35) 2008.07 - 2013.06 OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.8 V6 Turbo 4x4 (35) 2008.07 - 2013.06 OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (35) 2008.07 - 2013.06 OPEL INSIGNIA A седан (G09) 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (69) 2008.07 - 2017.03 OPEL INSIGNIA A седан (G09) 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (69) 2008.07 - 2017.03 OPEL INSIGNIA A седан (G09) 2.0 Biturbo CDTI (69) 2008.07 - 2017.03 OPEL INSIGNIA A седан (G09) 2.0 CDTI 4x4 (69) 2008.07 - 2017.03 OPEL INSIGNIA A седан (G09) 2.0 CDTI 4x4 (69) 2008.07 - 2017.03 OPEL INSIGNIA A седан (G09) 2.0 CDTI (69) 2008.07 - 2017.03 OPEL INSIGNIA A седан (G09) 2.0 CDTI (69) 2008.07 - 2017.03 OPEL INSIGNIA A седан (G09) 2.0 CDTI (69) 2008.07 - 2017.03 OPEL INSIGNIA A седан (G09) 2.0 CDTI (69) 2008.07 - 2017.03 OPEL INSIGNIA A седан (G09) 2.0 CDTI (69) 2008.07 - 2017.03 OPEL INSIGNIA A седан (G09) 2.0 CDTI (69) 2008.07 - 2017.03 OPEL INSIGNIA A седан (G09) 2.8 V6 Turbo 4x4 (69) 2008.07 - 2017.03 OPEL INSIGNIA A седан (G09) 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (69) 2008.07 - 2017.03 OPEL MERIVA A вэн (X03) 1.6 (E75) 2005.09 - 2010.05 OPEL MERIVA A вэн (X03) 1.7 CDTI (E75) 2005.09 - 2010.05 OPEL MERIVA B вэн (S10) 1.7 CDTI (75) 2010.06 - 2017.03 OPEL MERIVA B вэн (S10) 1.7 CDTI (75) 2010.06 - 2017.03 OPEL MERIVA B вэн (S10) 1.7 CDTI (75) 2010.06 - 2017.03 OPEL MOKKA / MOKKA X (J13) 1.7 CDTI 4x4 (_76) 2013.01 - Выпускается OPEL MOKKA / MOKKA X (J13) 1.7 CDTI (_76) 2013.01 - Выпускается OPEL SIGNUM Хэтчбэк (Z03) 2.8 V6 Turbo (F48) 2005.09 - 2008.12 OPEL SIGNUM Хэтчбэк (Z03) 2.8 V6 Turbo (F48) 2005.09 - 2008.12 OPEL VECTRA C GTS (Z02) 1.6 (F68) 2005.08 - 2008.08 OPEL VECTRA C GTS (Z02) 1.6 (F68) 2005.08 - 2008.08 OPEL VECTRA C GTS (Z02) 2.8 V6 Turbo (F68) 2005.08 - 2008.08 OPEL VECTRA C GTS (Z02) 2.8 V6 Turbo (F68) 2005.08 - 2008.08 OPEL VECTRA C GTS (Z02) 2.8 V6 Turbo (F68) 2005.08 - 2008.08 OPEL VECTRA C GTS (Z02) 2.8 V6 Turbo (F68) 2005.08 - 2008.08 OPEL VECTRA C (Z02) 1.6 (F69) 2005.08 - 2006.10 OPEL VECTRA C (Z02) 2.8 V6 Turbo (F69) 2005.08 - 2006.10 OPEL VECTRA C (Z02) 2.8 V6 Turbo (F69) 2005.08 - 2006.10 OPEL VECTRA C (Z02) 2.8 V6 Turbo (F69) 2005.08 - 2006.10 OPEL VECTRA C универсал (Z02) 1.6 (F35) 2005.08 - 2008.10 OPEL VECTRA C универсал (Z02) 2.8 V6 Turbo (F35) 2005.08 - 2008.10 OPEL VECTRA C универсал (Z02) 2.8 V6 Turbo (F35) 2005.08 - 2008.10 OPEL VECTRA C универсал (Z02) 2.8 V6 Turbo (F35) 2005.08 - 2008.10 OPEL VECTRA C универсал (Z02) 2.8 V6 Turbo (F35) 2005.08 - 2008.10 OPEL ZAFIRA B Автофургон / микроавтобус (A05) 1.7 CDTI VAN (M75) 2009.02 - 2015.04 OPEL ZAFIRA B Автофургон / микроавтобус (A05) 1.7 CDTI VAN (M75) 2009.02 - 2015.04 OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 2.0 CDTi (75) 2011.10 - Выпускается OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 2.0 CDTi (75) 2011.10 - Выпускается OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 2.0 CDTi (75) 2011.10 - Выпускается OPEL ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 1.6 CNG (M75) 2005.07 - 2012.12 OPEL ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 1.6 (M75) 2005.07 - 2012.12 OPEL ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 1.7 CDTI (M75) 2005.07 - 2012.12 OPEL ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 1.7 CDTI (M75) 2005.07 - 2012.12 OPEL ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 2.0 (M75) 2005.07 - 2012.12 OPEL ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 2.0 (M75) 2005.07 - 2012.12 PEUGEOT BOXER c бортовой платформой/ходовая часть 3.0 HDi 2006.04 - Выпускается PEUGEOT BOXER c бортовой платформой/ходовая часть 3.0 HDi 145 2006.04 - Выпускается PEUGEOT BOXER c бортовой платформой/ходовая часть 3.0 HDi 160 2006.04 - Выпускается PEUGEOT BOXER Автобус 3.0 HDi 145 2010.04 - Выпускается PEUGEOT BOXER Автобус 3.0 HDi 160 2010.04 - Выпускается PEUGEOT BOXER Фургон 3.0 HDi 145 2010.04 - Выпускается PEUGEOT BOXER Фургон 3.0 HDi 160 2010.04 - Выпускается PEUGEOT BOXER Фургон 3.0 HDi 175 2010.04 - Выпускается SUZUKI GRAND VITARA II (JT, TE, TD) 3.2 Привод на все колеса (TDB4, JT632, JB632) 2005.10 - Выпускается

Если хотите купить Датчик температуры Рено/Вольво/OPEL VECTRA B (1995-1999) ERA с артикулом 330137 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка