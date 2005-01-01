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330130_датчик температуры охл.жидк.!\ Mazda 323, Toyota Corolla 1.3-2.0i/1.7-2.0D 91> артикул 330130 ERA в Алматы

330130 ERA 330130_датчик температуры охл.жидк.!\ Mazda 323, Toyota Corolla 1.3-2.0i/1.7-2.0D 91>
Производитель / Поставщик ERA
№ Производителя 330130
Наименование 330130_датчик температуры охл.жидк.!\ Mazda 323, Toyota Corolla 1.3-2.0i/1.7-2.0D 91>
Ширина зева гаечного ключа 19 mm
Тип датчика NTC - Датчик
Количество втычных контактов 2
Присоединительная винтовая резьба M12 x 1,5

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
LEXUS RX (_U3_) 400h AWD (MHU38_) 2005.09 - 2008.12
LEXUS RX (_U3_) 400h (MHU38_) 2005.09 - 2008.12
TOYOTA AURIS (_E15_) 1.4 (ZZE150_) 2006.10 - 2012.09
TOYOTA COROLLA / ALLEX (_E12_) 1.8 VVTL-i TS (ZZE123_) 2005.02 - 2007.02
TOYOTA HIACE IV Автобус (__H1_, __H2_) 2.5 D-4D 4WD (KLH18) 2006.09 - 2012.12
TOYOTA HIACE IV Автобус (__H1_, __H2_) 2.5 D-4D (KLH12, KLH22) 2006.09 - 2012.12
TOYOTA HIACE IV Автобус (__H1_, __H2_) 2.5 D-4D (KLH12, KLH22) 2006.09 - 2012.12
VOLVO C30 (533) D5 2010.12 - 2012.12
VOLVO C30 (533) D5 2010.12 - 2012.12
VOLVO C70 II Кабриолет (542) D5 2006.03 - 2009.10
VOLVO S40 II (544) D5 2005.01 - 2012.12
VOLVO S60 I (384) 2.4 D 2005.03 - 2010.04
VOLVO S60 I (384) 2.4 D 2005.03 - 2010.04
VOLVO S60 I (384) D5 2005.03 - 2010.04
VOLVO S80 II (124) 2.4 D 2008.01 - 2012.09
VOLVO S80 II (124) D5 2008.01 - 2012.09
VOLVO S80 II (124) D5 AWD 2008.01 - 2012.09
VOLVO V50 (545) 2.4 Tdi 2005.01 - 2012.12
VOLVO V50 (545) D5 2005.01 - 2012.12
VOLVO V70 II (285) 2.4 D 2005.04 - 2008.12
VOLVO V70 II (285) D5 2005.04 - 2008.12
VOLVO V70 II (285) D5 AWD 2005.04 - 2008.12
VOLVO V70 III (135) 2.4 D 2010.10 - 2015.12
VOLVO V70 III (135) D5 2010.10 - 2015.12
VOLVO V70 III (135) D5 AWD 2010.10 - 2015.12
VOLVO XC60 I SUV (156) 2.4 D / D3 / D4 AWD 2008.05 - 2010.12
VOLVO XC60 I SUV (156) D5 AWD 2008.05 - 2010.12
VOLVO XC70 I Cross Country (295) D5 AWD 2005.12 - 2007.08
VOLVO XC70 II (136) 2.4 D / D4 AWD 2008.01 - 2016.12
VOLVO XC70 II (136) D5 AWD 2008.01 - 2016.12
VOLVO XC90 I (275) D3 / D5 2005.01 - 2010.12
VOLVO XC90 I (275) D5 AWD 2005.01 - 2010.12
VOLVO XC90 I (275) D5 AWD 2005.01 - 2010.12

Если хотите купить 330130_датчик температуры охл.жидк.!\ Mazda 323, Toyota Corolla 1.3-2.0i/1.7-2.0D 91> ERA с артикулом 330130 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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