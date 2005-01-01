|Производитель / Поставщик
|ERA
|№ Производителя
|330130
|Наименование
|330130_датчик температуры охл.жидк.!\ Mazda 323, Toyota Corolla 1.3-2.0i/1.7-2.0D 91>
|Ширина зева гаечного ключа
|19 mm
|Тип датчика
|NTC - Датчик
|Количество втычных контактов
|2
|Присоединительная винтовая резьба
|M12 x 1,5
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
LEXUS
RX (_U3_)
400h AWD (MHU38_)
2005.09 - 2008.12
LEXUS
RX (_U3_)
400h (MHU38_)
2005.09 - 2008.12
TOYOTA
AURIS (_E15_)
1.4 (ZZE150_)
2006.10 - 2012.09
TOYOTA
COROLLA / ALLEX (_E12_)
1.8 VVTL-i TS (ZZE123_)
2005.02 - 2007.02
TOYOTA
HIACE IV Автобус (__H1_, __H2_)
2.5 D-4D 4WD (KLH18)
2006.09 - 2012.12
TOYOTA
HIACE IV Автобус (__H1_, __H2_)
2.5 D-4D (KLH12, KLH22)
2006.09 - 2012.12
TOYOTA
HIACE IV Автобус (__H1_, __H2_)
2.5 D-4D (KLH12, KLH22)
2006.09 - 2012.12
VOLVO
C30 (533)
D5
2010.12 - 2012.12
VOLVO
C30 (533)
D5
2010.12 - 2012.12
VOLVO
C70 II Кабриолет (542)
D5
2006.03 - 2009.10
VOLVO
S40 II (544)
D5
2005.01 - 2012.12
VOLVO
S60 I (384)
2.4 D
2005.03 - 2010.04
VOLVO
S60 I (384)
2.4 D
2005.03 - 2010.04
VOLVO
S60 I (384)
D5
2005.03 - 2010.04
VOLVO
S80 II (124)
2.4 D
2008.01 - 2012.09
VOLVO
S80 II (124)
D5
2008.01 - 2012.09
VOLVO
S80 II (124)
D5 AWD
2008.01 - 2012.09
VOLVO
V50 (545)
2.4 Tdi
2005.01 - 2012.12
VOLVO
V50 (545)
D5
2005.01 - 2012.12
VOLVO
V70 II (285)
2.4 D
2005.04 - 2008.12
VOLVO
V70 II (285)
D5
2005.04 - 2008.12
VOLVO
V70 II (285)
D5 AWD
2005.04 - 2008.12
VOLVO
V70 III (135)
2.4 D
2010.10 - 2015.12
VOLVO
V70 III (135)
D5
2010.10 - 2015.12
VOLVO
V70 III (135)
D5 AWD
2010.10 - 2015.12
VOLVO
XC60 I SUV (156)
2.4 D / D3 / D4 AWD
2008.05 - 2010.12
VOLVO
XC60 I SUV (156)
D5 AWD
2008.05 - 2010.12
VOLVO
XC70 I Cross Country (295)
D5 AWD
2005.12 - 2007.08
VOLVO
XC70 II (136)
2.4 D / D4 AWD
2008.01 - 2016.12
VOLVO
XC70 II (136)
D5 AWD
2008.01 - 2016.12
VOLVO
XC90 I (275)
D3 / D5
2005.01 - 2010.12
VOLVO
XC90 I (275)
D5 AWD
2005.01 - 2010.12
VOLVO
XC90 I (275)
D5 AWD
2005.01 - 2010.12
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