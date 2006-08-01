|Производитель / Поставщик
|ERA
|№ Производителя
|330027
|Наименование
|330027_датчик давления масла!\ Renault Megane 1.4i-2.0i/1.9TD/dTi/RSDT 98>
|Давление [бар]
|0,2
|Размер резьбы
|M14 x 1,5
|Количество втычных контактов
|1
|Номер технической информации
|circuit N.C.
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
OPEL
VIVARO A c бортовой платформой/ходовая часть (X83)
2.0 ECOTEC
2006.08 - 2014.07
OPEL
VIVARO A Автобус (X83)
2.0 ECOTEC (F7, A07, J7)
2006.08 - 2014.07
OPEL
VIVARO A Фургон (X83)
2.0 ECOTEC (F7)
2006.08 - 2014.07
RENAULT
KANGOO Express (FC0/1_)
1.5 dCi
2005.06 - Выпускается
RENAULT
KANGOO (KC0/1_)
1.5 dCi
2005.06 - Выпускается
RENAULT
TRAFIC II c бортовой платформой/ходовая часть (EL)
2.0 16V
2006.08 - Выпускается
RENAULT
TRAFIC II Автобус (JL)
2.0 16V
2006.08 - Выпускается
RENAULT
TRAFIC II Фургон (FL)
2.0 16V
2006.08 - Выпускается
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