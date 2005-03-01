|Производитель / Поставщик
|ERA
|№ Производителя
|330009
|Наименование
|330009_датчик давления масла!\ Mazda 323/626 1.3-2.2i/1.7D 89-98,Hyundai Accent 1.3-1.5 00-07
|Давление [бар]
|0,3
|Размер резьбы
|1/8 GAS
|Номер технической информации
|circuit N.C.
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
CHEVROLET
AVEO / KALOS седан (T250, T255)
1.2
2005.03 - Выпускается
CHEVROLET
MATIZ (M200, M250)
0.8
2005.03 - 2013.12
CHEVROLET
MATIZ (M200, M250)
1.0
2005.03 - 2013.12
CHEVROLET
MATIZ (M200, M250)
1.0
2005.03 - 2013.12
FORD
RANGER (ET)
3.0 TDCi
2006.05 - 2012.07
HYUNDAI
ACCENT III (MC)
1.4 GL
2005.11 - 2010.11
HYUNDAI
ACCENT III (MC)
1.6 GLS
2005.11 - 2010.11
HYUNDAI
ACCENT III седан (MC)
1.4 GL
2005.11 - 2010.11
HYUNDAI
ACCENT III седан (MC)
1.6 GLS
2005.11 - 2010.11
HYUNDAI
GETZ (TB)
1.4 i
2005.08 - 2010.12
HYUNDAI
i30 (FD)
2.0
2007.10 - 2011.11
KIA
RIO II (JB)
1.4 16V
2005.03 - 2011.12
KIA
RIO II (JB)
1.6 CVVT
2005.03 - 2011.12
KIA
RIO II седан (JB)
1.4 16V
2005.03 - 2011.12
KIA
RIO II седан (JB)
1.6 16V
2005.03 - 2011.12
MITSUBISHI
OUTLANDER II (CW_W)
2.4 4WD (CW5W)
2006.11 - 2012.11
OPEL
AGILA (B) (H08)
1.0 (F68)
2008.04 - 2010.04
OPEL
AGILA (B) (H08)
1.2 (F68)
2008.04 - 2010.04
SUZUKI
GRAND VITARA II (JT, TE, TD)
1.6 Привод на все колеса (JB416)
2005.10 - Выпускается
SUZUKI
GRAND VITARA II (JT, TE, TD)
2.0 Привод на все колеса (TD54, JB420)
2005.10 - Выпускается
SUZUKI
JIMNY вездеход закрытый (SN)
1.3 16V 4x4 (SN413)
2005.08 - Выпускается
SUZUKI
SWIFT III (MZ, EZ)
1.3 4x4 (RS 413, ZD11S)
2005.08 - Выпускается
SUZUKI
SWIFT III (MZ, EZ)
1.3 (RS 413, ZC11S)
2005.08 - Выпускается
SUZUKI
SWIFT III (MZ, EZ)
1.5 (RS 415)
2005.08 - Выпускается
SUZUKI
SWIFT III (MZ, EZ)
1.6 (RS 416, RR 416, ZC31S)
2005.08 - Выпускается
SUZUKI
SX4 (EY, GY)
1.5 (RW 415)
2007.04 - Выпускается
SUZUKI
SX4 (EY, GY)
1.6 VVT 4x4 (RW 416)
2007.04 - Выпускается
SUZUKI
SX4 (EY, GY)
1.6 VVT (RW 416, YA21S)
2007.04 - Выпускается
Если хотите купить 330009_датчик давления масла!\ Mazda 323/626 1.3-2.2i/1.7D 89-98,Hyundai Accent 1.3-1.5 00-07 ERA с артикулом 330009 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
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