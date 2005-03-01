menu
menu
Алматы
+7 (705) 207 73-59
+7 (705) 207 73-59
Каталог
Каталог
Войти Войти Корзина Корзина

0
Общие каталоги
Масла
Что искали у нас на сайте
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Моторное масло

Моторное масло
Популярные

Популярные

Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

330009_датчик давления масла!\ Mazda 323/626 1.3-2.2i/1.7D 89-98,Hyundai Accent 1.3-1.5 00-07 артикул 330009 ERA в Алматы

330009 ERA 330009_датчик давления масла!\ Mazda 323/626 1.3-2.2i/1.7D 89-98,Hyundai Accent 1.3-1.5 00-07
Производитель / Поставщик ERA
№ Производителя 330009
Наименование 330009_датчик давления масла!\ Mazda 323/626 1.3-2.2i/1.7D 89-98,Hyundai Accent 1.3-1.5 00-07
Давление [бар] 0,3
Размер резьбы 1/8 GAS
Номер технической информации circuit N.C.

С этим товаром покупают...

LIQUI MOLY 1445

Моторное масло

555 SB1652

Опора шаровая перед прав/лев

MOTUL 100087

Масло трансмиссионное минеральное Allgear EPL 90, 2л

ARIRANG ARG181813

Прокладка приемной трубы/287512H000/ARG18-1813/ARIRANG (Кратно 5 шт.)

HYUNDAI-KIA 2244126020

ПРОКЛАДКА КЛАПАННОЙ КРЫШКИ ДВИГАТЕЛЯ / G
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
CHEVROLET AVEO / KALOS седан (T250, T255) 1.2 2005.03 - Выпускается
CHEVROLET MATIZ (M200, M250) 0.8 2005.03 - 2013.12
CHEVROLET MATIZ (M200, M250) 1.0 2005.03 - 2013.12
CHEVROLET MATIZ (M200, M250) 1.0 2005.03 - 2013.12
FORD RANGER (ET) 3.0 TDCi 2006.05 - 2012.07
HYUNDAI ACCENT III (MC) 1.4 GL 2005.11 - 2010.11
HYUNDAI ACCENT III (MC) 1.6 GLS 2005.11 - 2010.11
HYUNDAI ACCENT III седан (MC) 1.4 GL 2005.11 - 2010.11
HYUNDAI ACCENT III седан (MC) 1.6 GLS 2005.11 - 2010.11
HYUNDAI GETZ (TB) 1.4 i 2005.08 - 2010.12
HYUNDAI i30 (FD) 2.0 2007.10 - 2011.11
KIA RIO II (JB) 1.4 16V 2005.03 - 2011.12
KIA RIO II (JB) 1.6 CVVT 2005.03 - 2011.12
KIA RIO II седан (JB) 1.4 16V 2005.03 - 2011.12
KIA RIO II седан (JB) 1.6 16V 2005.03 - 2011.12
MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W) 2.4 4WD (CW5W) 2006.11 - 2012.11
OPEL AGILA (B) (H08) 1.0 (F68) 2008.04 - 2010.04
OPEL AGILA (B) (H08) 1.2 (F68) 2008.04 - 2010.04
SUZUKI GRAND VITARA II (JT, TE, TD) 1.6 Привод на все колеса (JB416) 2005.10 - Выпускается
SUZUKI GRAND VITARA II (JT, TE, TD) 2.0 Привод на все колеса (TD54, JB420) 2005.10 - Выпускается
SUZUKI JIMNY вездеход закрытый (SN) 1.3 16V 4x4 (SN413) 2005.08 - Выпускается
SUZUKI SWIFT III (MZ, EZ) 1.3 4x4 (RS 413, ZD11S) 2005.08 - Выпускается
SUZUKI SWIFT III (MZ, EZ) 1.3 (RS 413, ZC11S) 2005.08 - Выпускается
SUZUKI SWIFT III (MZ, EZ) 1.5 (RS 415) 2005.08 - Выпускается
SUZUKI SWIFT III (MZ, EZ) 1.6 (RS 416, RR 416, ZC31S) 2005.08 - Выпускается
SUZUKI SX4 (EY, GY) 1.5 (RW 415) 2007.04 - Выпускается
SUZUKI SX4 (EY, GY) 1.6 VVT 4x4 (RW 416) 2007.04 - Выпускается
SUZUKI SX4 (EY, GY) 1.6 VVT (RW 416, YA21S) 2007.04 - Выпускается

Если хотите купить 330009_датчик давления масла!\ Mazda 323/626 1.3-2.2i/1.7D 89-98,Hyundai Accent 1.3-1.5 00-07 ERA с артикулом 330009 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка

 

 

© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены

Разработано в https://parts-soft.ru

Разработка дизайна - Махаев Никита

Алматы
+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

Каталог
Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

Каталог
Каталог
Профиль
Профиль
Войти
Войти
 Корзина Корзина

0