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330007_датчик давления масла! 0.3 Bar\ Opel Astra 1.7TD 91-96, Honda Civic 1.2-1.8i 84> артикул 330007 ERA в Алматы

330007 ERA 330007_датчик давления масла! 0.3 Bar\ Opel Astra 1.7TD 91-96, Honda Civic 1.2-1.8i 84>
Производитель / Поставщик ERA
№ Производителя 330007
Наименование 330007_датчик давления масла! 0.3 Bar\ Opel Astra 1.7TD 91-96, Honda Civic 1.2-1.8i 84>
Давление [бар] 0,4
Размер резьбы 1/8 GAS
Номер технической информации circuit N.C.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
HONDA FR-V (BE) 2.0 (BE3) 2007.01 - Выпускается
HONDA LEGEND IV (KB_) 3.5 V6 4WD (KB1) 2006.05 - 2012.12
HONDA LEGEND IV (KB_) 3.7 VTEC V6 4WD (KB2) 2006.05 - 2012.12
OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.7 CDTi (L08) 2007.02 - 2010.10
OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.7 CDTI (L08) 2007.02 - 2010.10

Если хотите купить 330007_датчик давления масла! 0.3 Bar\ Opel Astra 1.7TD 91-96, Honda Civic 1.2-1.8i 84> ERA с артикулом 330007 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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