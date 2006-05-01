|Производитель / Поставщик
|ERA
|№ Производителя
|330007
|Наименование
|330007_датчик давления масла! 0.3 Bar\ Opel Astra 1.7TD 91-96, Honda Civic 1.2-1.8i 84>
|Давление [бар]
|0,4
|Размер резьбы
|1/8 GAS
|Номер технической информации
|circuit N.C.
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
HONDA
FR-V (BE)
2.0 (BE3)
2007.01 - Выпускается
HONDA
LEGEND IV (KB_)
3.5 V6 4WD (KB1)
2006.05 - 2012.12
HONDA
LEGEND IV (KB_)
3.7 VTEC V6 4WD (KB2)
2006.05 - 2012.12
OPEL
ASTRA H GTC (A04)
1.7 CDTi (L08)
2007.02 - 2010.10
OPEL
ASTRA H GTC (A04)
1.7 CDTI (L08)
2007.02 - 2010.10
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