|Производитель / Поставщик
|ERA
|№ Производителя
|330005
|Наименование
|330005_датчик давления масла!\ Ford Escort/Fiesta/Sierra 0.9-2.0i/1.6D/1.8D 76>
|Давление [бар]
|0,3
|Размер резьбы
|1/4'' x 18 NPT
|Номер технической информации
|circuit N.C.
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
FORD
FUSION (JU_)
1.4 LPG
2010.01 - 2012.12
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