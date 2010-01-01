menu
menu
Алматы
+7 (705) 207 73-59
+7 (705) 207 73-59
Каталог
Каталог
Войти Войти Корзина Корзина

0
Общие каталоги
Масла
Что искали у нас на сайте
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Моторное масло

Моторное масло
Популярные

Популярные

Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

330005_датчик давления масла!\ Ford Escort/Fiesta/Sierra 0.9-2.0i/1.6D/1.8D 76> артикул 330005 ERA в Алматы

330005 ERA 330005_датчик давления масла!\ Ford Escort/Fiesta/Sierra 0.9-2.0i/1.6D/1.8D 76>
Производитель / Поставщик ERA
№ Производителя 330005
Наименование 330005_датчик давления масла!\ Ford Escort/Fiesta/Sierra 0.9-2.0i/1.6D/1.8D 76>
Давление [бар] 0,3
Размер резьбы 1/4'' x 18 NPT
Номер технической информации circuit N.C.

С этим товаром покупают...

HC-CARGO 139929

Подставка под подшипник

HC-CARGO 135172

Коллектор генератора

NSK 6003DDUC3E

ПОДШИПНИК

NSK B17102AA1T1X01

ПОДШИПНИК

FEBI 46267

Резьбовая пробка, маслянный поддон
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
FORD FUSION (JU_) 1.4 LPG 2010.01 - 2012.12

Если хотите купить 330005_датчик давления масла!\ Ford Escort/Fiesta/Sierra 0.9-2.0i/1.6D/1.8D 76> ERA с артикулом 330005 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка

 

 

© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены

Разработано в https://parts-soft.ru

Разработка дизайна - Махаев Никита

Алматы
+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

Каталог
Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

Каталог
Каталог
Профиль
Профиль
Войти
Войти
 Корзина Корзина

0