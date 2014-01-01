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Генератор артикул 210359 ERA в Алматы

210359 ERA Генератор
Производитель / Поставщик ERA
№ Производителя 210359
Наименование Генератор
Напряжение [В] 14
ток зарядки от генератора (А) 104
Идентификационный номер исполнения штекерного разъема B+LSDFM
Ø шкива [мм] 54
Ременной шкив со шкивом поликлинового ремня
Количество крепежных отверстий 2
Количество канавок 6
Направление вращения по часовой стрелке
Расстояние от ременного шкива до генератора [мм] 49

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

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