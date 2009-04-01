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Уплотнительное кольцо артикул 331530 ELRING в Алматы

331530 ELRING Уплотнительное кольцо
Производитель / Поставщик ELRING
№ Производителя 331530
Наименование Уплотнительное кольцо
Внутренний диаметр 34
Наружный диаметр [мм] 47
Высота [мм] 5,5
Тип сальника вала ASW
Тип кручения правое кручение
Материал FPM (Fluor-Kautschuk)
Защита от пыли с пылезащитным краем

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 2.0 16V Sport 2005.06 - 2012.12
RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 2.0 16V Sport (CR0N, CR1P) 2005.06 - 2012.12
RENAULT MEGANE CC (EZ0/1_) 2.0 TCe (EZ1T) 2010.06 - Выпускается
RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 2.0 TCe 2010.10 - Выпускается
RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 2.0 TCe 2010.10 - Выпускается
RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 2.0 TCe 2010.10 - Выпускается
RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 2.0 TCe (KZ0K, KZ1T) 2010.10 - Выпускается
RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 2.0 TCe (KZ0K, KZ1T) 2010.10 - Выпускается
RENAULT MEGANE III купе (DZ0/1_) 2.0 R.S. 2009.04 - Выпускается
RENAULT MEGANE III купе (DZ0/1_) 2.0 R.S. 2009.04 - Выпускается
RENAULT MEGANE III купе (DZ0/1_) 2.0 R.S. 2009.04 - Выпускается
RENAULT MEGANE III купе (DZ0/1_) 2.0 TCe 2009.04 - Выпускается
RENAULT MEGANE III купе (DZ0/1_) 2.0 TCe 2009.04 - Выпускается
RENAULT MEGANE III купе (DZ0/1_) 2.0 TCe 220 2009.04 - Выпускается
RENAULT MEGANE III купе (DZ0/1_) 2.0 TCe 220 2009.04 - Выпускается
RENAULT MEGANE III купе (DZ0/1_) 2.0 TCe (DZ0K) 2009.04 - Выпускается
RENAULT MEGANE III купе (DZ0/1_) 2.0 TCe (DZ0K) 2009.04 - Выпускается
RENAULT MEGANE III купе (DZ0/1_) 2.0 TCe (DZ1N) 2009.04 - Выпускается
RENAULT MEGANE III купе (DZ0/1_) 2.0 TCe (DZ1N) 2009.04 - Выпускается
RENAULT MEGANE III Хэтчбэк (BZ0/1_, B3_) 2.0 TCe 2010.10 - Выпускается
RENAULT MEGANE III Хэтчбэк (BZ0/1_, B3_) 2.0 TCe 220 2010.10 - Выпускается
RENAULT MEGANE III Хэтчбэк (BZ0/1_, B3_) 2.0 TCe 220 2010.10 - Выпускается
RENAULT MEGANE III Хэтчбэк (BZ0/1_, B3_) 2.0 TCe (BZ0K) 2010.10 - Выпускается
RENAULT MEGANE III Хэтчбэк (BZ0/1_, B3_) 2.0 TCe (BZ0K) 2010.10 - Выпускается

Если хотите купить Уплотнительное кольцо ELRING с артикулом 331530 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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