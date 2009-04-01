|Производитель / Поставщик
|ELRING
|№ Производителя
|331530
|Наименование
|Уплотнительное кольцо
|Внутренний диаметр
|34
|Наружный диаметр [мм]
|47
|Высота [мм]
|5,5
|Тип сальника вала
|ASW
|Тип кручения
|правое кручение
|Материал
|FPM (Fluor-Kautschuk)
|Защита от пыли
|с пылезащитным краем
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
RENAULT
CLIO III (BR0/1, CR0/1)
2.0 16V Sport
2005.06 - 2012.12
RENAULT
CLIO III (BR0/1, CR0/1)
2.0 16V Sport (CR0N, CR1P)
2005.06 - 2012.12
RENAULT
MEGANE CC (EZ0/1_)
2.0 TCe (EZ1T)
2010.06 - Выпускается
RENAULT
MEGANE III Grandtour (KZ0/1)
2.0 TCe
2010.10 - Выпускается
RENAULT
MEGANE III Grandtour (KZ0/1)
2.0 TCe
2010.10 - Выпускается
RENAULT
MEGANE III Grandtour (KZ0/1)
2.0 TCe
2010.10 - Выпускается
RENAULT
MEGANE III Grandtour (KZ0/1)
2.0 TCe (KZ0K, KZ1T)
2010.10 - Выпускается
RENAULT
MEGANE III Grandtour (KZ0/1)
2.0 TCe (KZ0K, KZ1T)
2010.10 - Выпускается
RENAULT
MEGANE III купе (DZ0/1_)
2.0 R.S.
2009.04 - Выпускается
RENAULT
MEGANE III купе (DZ0/1_)
2.0 R.S.
2009.04 - Выпускается
RENAULT
MEGANE III купе (DZ0/1_)
2.0 R.S.
2009.04 - Выпускается
RENAULT
MEGANE III купе (DZ0/1_)
2.0 TCe
2009.04 - Выпускается
RENAULT
MEGANE III купе (DZ0/1_)
2.0 TCe
2009.04 - Выпускается
RENAULT
MEGANE III купе (DZ0/1_)
2.0 TCe 220
2009.04 - Выпускается
RENAULT
MEGANE III купе (DZ0/1_)
2.0 TCe 220
2009.04 - Выпускается
RENAULT
MEGANE III купе (DZ0/1_)
2.0 TCe (DZ0K)
2009.04 - Выпускается
RENAULT
MEGANE III купе (DZ0/1_)
2.0 TCe (DZ0K)
2009.04 - Выпускается
RENAULT
MEGANE III купе (DZ0/1_)
2.0 TCe (DZ1N)
2009.04 - Выпускается
RENAULT
MEGANE III купе (DZ0/1_)
2.0 TCe (DZ1N)
2009.04 - Выпускается
RENAULT
MEGANE III Хэтчбэк (BZ0/1_, B3_)
2.0 TCe
2010.10 - Выпускается
RENAULT
MEGANE III Хэтчбэк (BZ0/1_, B3_)
2.0 TCe 220
2010.10 - Выпускается
RENAULT
MEGANE III Хэтчбэк (BZ0/1_, B3_)
2.0 TCe 220
2010.10 - Выпускается
RENAULT
MEGANE III Хэтчбэк (BZ0/1_, B3_)
2.0 TCe (BZ0K)
2010.10 - Выпускается
RENAULT
MEGANE III Хэтчбэк (BZ0/1_, B3_)
2.0 TCe (BZ0K)
2010.10 - Выпускается
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