|Производитель / Поставщик
|ELRING
|№ Производителя
|281514
|Наименование
|281.514E_сальник! 13x26x7\ Opel Corsa/Astra/Kadett/Vectra 1.0-2.5i/TD 84-02
|Внутренний диаметр
|13
|Наружный диаметр [мм]
|26
|Высота [мм]
|7
|Тип сальника вала
|AS
|Материал
|NBR (бутадиен-нитрильный каучук)
|Защита от пыли
|с пылезащитным краем
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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