|Производитель / Поставщик
|ELRING
|№ Производителя
|150910
|Наименование
|150.910E_прокладка турбины!\ VW Touareg/Transporter 2.5TDI 03-09
|Тип зарядки
|Турбонагнетатель
|Сторона установки
|Выпускной коллектор
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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