Производитель / Поставщик ELRING № Производителя 139090 Наименование Прокладка турбины MAN D2066/2676/2840/2865/2866/2876 прямоугольная 139.090 Тип зарядки Турбонагнетатель Сторона установки Выпускной коллектор

Запчасть прокладка турбины МАН D2066/2676/2840/2865/2866/2876 прямоугольная 139.090 представлена по производителю ELRING с артикулом 139.090. У данной детали есть аналоги с номерами: 139090, 200304, 319110, 2186505, 51089010151, 51089010182. Прокладки и уплотнения в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить прокладка турбины МАН D2066/2676/2840/2865/2866/2876 прямоугольная 139.090, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные прокладки и уплотнения с гарантией от производителя ELRING. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.