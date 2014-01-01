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Прокладка ГБЦ Мерседес Атего двигателя OM904 артикул 082724 ELRING в Алматы

082724 ELRING Прокладка ГБЦ Мерседес Атего двигателя OM904
Производитель / Поставщик ELRING
№ Производителя 082724
Наименование Прокладка ГБЦ Мерседес Атего двигателя OM904
Толщина [мм] 1,2
Монтажная толщина [мм] 1,2
Диаметр [мм] 103,5
Конструкция прокладка Прокладка металло-эластомерная
дополнительно необходимые артикулы (номер артикула) 060.350

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Прокладка ГБЦ Мерседес Атего двигателя OM904 производителя ELRING с артикулом 082724 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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