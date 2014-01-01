Количество резьбовых отверстий 4 Высота [мм] 200 Ширина [мм] 360 Длина [мм] 815 Вес нетто [кг] 5,2

Если вы хотите купить труба выхлопная Даф CF 75 CF 85 XF 95 конечная часть, просто позвоните нам! Применяется на ДАФ, DAF, 95XF, CF75, CF85. Есть срочная доставка запчастей по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю DINEX с артикулом 21788. У данной детали есть аналоги с номерами: 051012, 1623466, 1745025, 511080, 71134, XDF3033. Запчасти системы выхлопа в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные запчасти системы выхлопа с гарантией от производителя DINEX.