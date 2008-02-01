|Производитель / Поставщик
|DELPHI
|№ Производителя
|28229873
|Наименование
|ФОРСУНКА 28229873 DELPHI
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
HYUNDAI
H-1 Cargo (TQ)
2.5 CRDi
2008.03 - Выпускается
HYUNDAI
H-1 Cargo (TQ)
2.5 CRDi
2008.03 - Выпускается
HYUNDAI
H-1 Cargo (TQ)
2.5 CRDi
2008.03 - Выпускается
HYUNDAI
H-1 Travel (TQ)
2.5 CRDi
2008.02 - Выпускается
HYUNDAI
H-1 Travel (TQ)
2.5 CRDi
2008.02 - Выпускается
HYUNDAI
H-1 Travel (TQ)
2.5 CRDi
2008.02 - Выпускается
KIA
BONGO c бортовой платформой/ходовая часть (PU)
2.5 CRDi
2012.01 - Выпускается
KIA
K2500 c бортовой платформой/ходовая часть (SD)
2.5 CRDi
2010.01 - Выпускается
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