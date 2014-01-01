Производитель / Поставщик COVIND № Производителя 0FH241 Наименование 0FH/241 (COVIND) Подножка кабины автомобиля левая Применимость VOLVO FH12, VOLVO FH16 Вес 1,'055 кг.

Запчасть 0FH/241 (COVIND) Подножка кабины автомобиля левая представлена по производителю COVIND с артикулом 0FH/241. У данной детали есть аналоги с номерами: 0FH241, 30241003, 271079, 18300094, 1212014, V1212014, 8141003. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия 0FH/241 (COVIND) Подножка кабины автомобиля левая на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя COVIND. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.