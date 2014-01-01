|Производитель / Поставщик
|CORTECO
|№ Производителя
|220122S
|Наименование
|Резьбовая пробка, масляный поддон
|Длина [мм]
|20,5
|Размер резьбы
|M 12 x 1,25 x 11,5
|Ширина зева гаечного ключа
|14
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с уплотнительным кольцом
|Тип контейнера
|блистерная упаковка
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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