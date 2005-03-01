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190 368 04C_сальник АКПП 42.5x61.3x6!\ VW Golf V/Passat 03> артикул 19036804B CORTECO в Алматы

19036804B CORTECO 190 368 04C_сальник АКПП 42.5x61.3x6!\ VW Golf V/Passat 03>
Производитель / Поставщик CORTECO
№ Производителя 19036804B
Наименование 190 368 04C_сальник АКПП 42.5x61.3x6!\ VW Golf V/Passat 03>
Внутренний диаметр 1(мм) 44
Наружный диаметр 1 [мм] 61
Высота 1 [мм] 6,5
Материал FPM (Fluor-Kautschuk)
Защита от пыли с пылезащитным краем
Тип кручения правое кручение

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
SKODA FABIA II (542) 1.6 2010.05 - 2014.12
SKODA FABIA II Combi (545) 1.6 2010.05 - 2014.12
SKODA FABIA III (NJ3) 1.6 2014.08 - 2021.06
SKODA FABIA III универсал (NJ5) 1.6 2014.10 - Выпускается
SKODA OCTAVIA II (1Z3) 1.8 TSI 2005.10 - 2013.02
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.8 TSI 2005.10 - 2013.02
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.6 2012.11 - 2020.10
SKODA OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 1.6 2012.11 - 2020.10
SKODA RAPID (NH3, NK3, NK6) 1.6 2012.07 - 2015.05
SKODA RAPID Spaceback (NH1) 1.6 2012.07 - 2015.06
SKODA ROOMSTER (5J7) 1.6 2010.03 - 2015.05
SKODA SUPERB II (3T4) 1.8 TSI 2009.01 - 2015.05
SKODA SUPERB II универсал (3T5) 1.8 TSI 2009.10 - 2015.05
SKODA YETI (5L) 1.6 2009.11 - 2017.12
VW BEETLE (5C1) 2.5 2011.04 - Выпускается
VW BEETLE кабрио (5C7) 2.5 2012.12 - Выпускается
VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 2005.01 - Выпускается
VW GOLF PLUS (5M1, 521) 2.0 FSI 2005.01 - Выпускается
VW GOLF SPORTSVAN 1.6 2014.05 - Выпускается
VW GOLF VII (5G1) 1.6 2012.11 - Выпускается
VW GOLF VII Variant (BA5) 1.6 2013.04 - Выпускается
VW GOLF V Variant (1K5) 1.6 2007.06 - Выпускается
VW JETTA III (1K2) 2.0 FSI 2005.08 - 2010.10
VW JETTA III (1K2) 2.5 2005.08 - 2010.10
VW JETTA IV (162) 1.6 2010.04 - Выпускается
VW JETTA IV (162) 1.8 TSI 2010.04 - Выпускается
VW JETTA IV (162) 2.0 2010.04 - Выпускается
VW JETTA IV (162) 2.5 2010.04 - Выпускается
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 2.5 1998.01 - Выпускается
VW NEW BEETLE кабрио (1Y7) 2.5 2002.09 - 2010.10
VW PASSAT (3C2) 1.6 FSI 2005.03 - Выпускается
VW PASSAT (3C2) 1.8 TSI 2005.03 - Выпускается
VW PASSAT (3C2) 2.0 FSI 2005.03 - Выпускается
VW PASSAT (3C2) 2.0 TFSI 2005.03 - Выпускается
VW PASSAT CC (357) 2.0 TFSI 2008.05 - Выпускается
VW PASSAT Variant (3C5) 1.6 FSI 2005.08 - Выпускается
VW PASSAT Variant (3C5) 1.8 TSI 2005.08 - Выпускается
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 FSI 2005.08 - Выпускается
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TFSI 2005.08 - Выпускается
VW POLO (6R) 1.6 2009.06 - Выпускается
VW POLO (6R) 1.6 2009.06 - Выпускается
VW POLO (9N) 1.4 16V 2001.10 - 2012.01
VW POLO (9N) 1.6 16V 2001.10 - 2012.01
VW TIGUAN (5N) 2.0 TDI 4motion 2007.09 - Выпускается
VW TIGUAN (5N) 2.0 TDI 4motion 2007.09 - Выпускается
VW TIGUAN (5N) 2.0 TFSI 4motion 2007.09 - Выпускается
VW TIGUAN (5N) 2.0 TFSI 4motion 2007.09 - Выпускается
VW TIGUAN (5N) 2.0 TSI 4motion 2007.09 - Выпускается
VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.4 TSI 2003.02 - 2010.05

Если хотите купить 190 368 04C_сальник АКПП 42.5x61.3x6!\ VW Golf V/Passat 03> производителя CORTECO с артикулом 19036804B в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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