|Производитель / Поставщик
|CORTECO
|№ Производителя
|19036804B
|Наименование
|190 368 04C_сальник АКПП 42.5x61.3x6!\ VW Golf V/Passat 03>
|Внутренний диаметр 1(мм)
|44
|Наружный диаметр 1 [мм]
|61
|Высота 1 [мм]
|6,5
|Материал
|FPM (Fluor-Kautschuk)
|Защита от пыли
|с пылезащитным краем
|Тип кручения
|правое кручение
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
SKODA
FABIA II (542)
1.6
2010.05 - 2014.12
SKODA
FABIA II Combi (545)
1.6
2010.05 - 2014.12
SKODA
FABIA III (NJ3)
1.6
2014.08 - 2021.06
SKODA
FABIA III универсал (NJ5)
1.6
2014.10 - Выпускается
SKODA
OCTAVIA II (1Z3)
1.8 TSI
2005.10 - 2013.02
SKODA
OCTAVIA II Combi (1Z5)
1.8 TSI
2005.10 - 2013.02
SKODA
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3)
1.6
2012.11 - 2020.10
SKODA
OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6)
1.6
2012.11 - 2020.10
SKODA
RAPID (NH3, NK3, NK6)
1.6
2012.07 - 2015.05
SKODA
RAPID Spaceback (NH1)
1.6
2012.07 - 2015.06
SKODA
ROOMSTER (5J7)
1.6
2010.03 - 2015.05
SKODA
SUPERB II (3T4)
1.8 TSI
2009.01 - 2015.05
SKODA
SUPERB II универсал (3T5)
1.8 TSI
2009.10 - 2015.05
SKODA
YETI (5L)
1.6
2009.11 - 2017.12
VW
BEETLE (5C1)
2.5
2011.04 - Выпускается
VW
BEETLE кабрио (5C7)
2.5
2012.12 - Выпускается
VW
GOLF PLUS (5M1, 521)
1.6
2005.01 - Выпускается
VW
GOLF PLUS (5M1, 521)
2.0 FSI
2005.01 - Выпускается
VW
GOLF SPORTSVAN
1.6
2014.05 - Выпускается
VW
GOLF VII (5G1)
1.6
2012.11 - Выпускается
VW
GOLF VII Variant (BA5)
1.6
2013.04 - Выпускается
VW
GOLF V Variant (1K5)
1.6
2007.06 - Выпускается
VW
JETTA III (1K2)
2.0 FSI
2005.08 - 2010.10
VW
JETTA III (1K2)
2.5
2005.08 - 2010.10
VW
JETTA IV (162)
1.6
2010.04 - Выпускается
VW
JETTA IV (162)
1.8 TSI
2010.04 - Выпускается
VW
JETTA IV (162)
2.0
2010.04 - Выпускается
VW
JETTA IV (162)
2.5
2010.04 - Выпускается
VW
NEW BEETLE (9C1, 1C1)
2.5
1998.01 - Выпускается
VW
NEW BEETLE кабрио (1Y7)
2.5
2002.09 - 2010.10
VW
PASSAT (3C2)
1.6 FSI
2005.03 - Выпускается
VW
PASSAT (3C2)
1.8 TSI
2005.03 - Выпускается
VW
PASSAT (3C2)
2.0 FSI
2005.03 - Выпускается
VW
PASSAT (3C2)
2.0 TFSI
2005.03 - Выпускается
VW
PASSAT CC (357)
2.0 TFSI
2008.05 - Выпускается
VW
PASSAT Variant (3C5)
1.6 FSI
2005.08 - Выпускается
VW
PASSAT Variant (3C5)
1.8 TSI
2005.08 - Выпускается
VW
PASSAT Variant (3C5)
2.0 FSI
2005.08 - Выпускается
VW
PASSAT Variant (3C5)
2.0 TFSI
2005.08 - Выпускается
VW
POLO (6R)
1.6
2009.06 - Выпускается
VW
POLO (6R)
1.6
2009.06 - Выпускается
VW
POLO (9N)
1.4 16V
2001.10 - 2012.01
VW
POLO (9N)
1.6 16V
2001.10 - 2012.01
VW
TIGUAN (5N)
2.0 TDI 4motion
2007.09 - Выпускается
VW
TIGUAN (5N)
2.0 TDI 4motion
2007.09 - Выпускается
VW
TIGUAN (5N)
2.0 TFSI 4motion
2007.09 - Выпускается
VW
TIGUAN (5N)
2.0 TFSI 4motion
2007.09 - Выпускается
VW
TIGUAN (5N)
2.0 TSI 4motion
2007.09 - Выпускается
VW
TOURAN (1T1, 1T2)
1.4 TSI
2003.02 - 2010.05
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