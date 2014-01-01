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Сальник ступицы МАН ТГА ТГС ТГМ задней с АБС 132x172x12 мм артикул 19036785B CORTECO в Алматы

19036785B CORTECO Сальник ступицы МАН ТГА ТГС ТГМ задней с АБС 132x172x12 мм
Производитель / Поставщик CORTECO
№ Производителя 19036785B
Наименование Сальник ступицы МАН ТГА ТГС ТГМ задней с АБС 132x172x12 мм
Сторона установки Задний мост, внутри
Внутренний диаметр 1(мм) 132
Наружный диаметр 1 [мм] 172
Высота 1 [мм] 12
Материал FPM (Fluor-Kautschuk)

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Сальник ступицы МАН ТГА ТГС ТГМ задней с АБС 132x172x12 мм производителя CORTECO с артикулом 19036785B в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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