|Производитель / Поставщик
|CORTECO
|№ Производителя
|19018251
|Наименование
|Комплект прокладок, стержень клапана
|Внутренний диаметр 1(мм)
|8
|Наружный диаметр 1 [мм]
|10,8
|Наружный диаметр 2 [мм]
|14,2
|Высота 1 [мм]
|10
|Материал
|FPM (Fluor-Kautschuk)
|Количество клапанов
|8
|для оригинального номера
|60800321
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
OPEL
ASTRA H (A04)
1.9 CDTI (L48)
2007.02 - 2010.10
OPEL
ASTRA H GTC (A04)
1.9 CDTI (L08)
2007.02 - 2010.10
OPEL
ASTRA H GTC (A04)
1.9 CDTI (L08)
2007.02 - 2010.10
OPEL
ASTRA H универсал (A04)
1.9 CDTI (L35)
2007.02 - 2010.10
OPEL
ASTRA H универсал (A04)
1.9 CDTI (L35)
2007.02 - 2010.10
OPEL
SIGNUM Хэтчбэк (Z03)
1.9 CDTI (F48)
2005.09 - 2008.12
OPEL
VECTRA C GTS (Z02)
1.9 CDTI (F68)
2005.08 - 2008.08
OPEL
VECTRA C (Z02)
1.9 CDTI (F69)
2005.08 - 2006.10
OPEL
VECTRA C универсал (Z02)
1.9 CDTI (F35)
2005.08 - 2008.10
OPEL
ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05)
1.9 CDTI (M75)
2005.07 - 2012.12
OPEL
ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05)
1.9 CDTI (M75)
2005.07 - 2012.12
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