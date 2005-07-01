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Комплект прокладок, стержень клапана артикул 19018251 CORTECO в Алматы

19018251 CORTECO Комплект прокладок, стержень клапана
Производитель / Поставщик CORTECO
№ Производителя 19018251
Наименование Комплект прокладок, стержень клапана
Внутренний диаметр 1(мм) 8
Наружный диаметр 1 [мм] 10,8
Наружный диаметр 2 [мм] 14,2
Высота 1 [мм] 10
Материал FPM (Fluor-Kautschuk)
Количество клапанов 8
для оригинального номера 60800321

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Фильтр масляный
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
OPEL ASTRA H (A04) 1.9 CDTI (L48) 2007.02 - 2010.10
OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.9 CDTI (L08) 2007.02 - 2010.10
OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.9 CDTI (L08) 2007.02 - 2010.10
OPEL ASTRA H универсал (A04) 1.9 CDTI (L35) 2007.02 - 2010.10
OPEL ASTRA H универсал (A04) 1.9 CDTI (L35) 2007.02 - 2010.10
OPEL SIGNUM Хэтчбэк (Z03) 1.9 CDTI (F48) 2005.09 - 2008.12
OPEL VECTRA C GTS (Z02) 1.9 CDTI (F68) 2005.08 - 2008.08
OPEL VECTRA C (Z02) 1.9 CDTI (F69) 2005.08 - 2006.10
OPEL VECTRA C универсал (Z02) 1.9 CDTI (F35) 2005.08 - 2008.10
OPEL ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 1.9 CDTI (M75) 2005.07 - 2012.12
OPEL ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 1.9 CDTI (M75) 2005.07 - 2012.12

Если хотите купить Комплект прокладок, стержень клапана производителя CORTECO с артикулом 19018251 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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