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Уплотнительное кольцо, стержень клапана артикул 12014584 CORTECO в Алматы

12014584 CORTECO Уплотнительное кольцо, стержень клапана
Производитель / Поставщик CORTECO
№ Производителя 12014584
Наименование Уплотнительное кольцо, стержень клапана
Внутренний диаметр 8
Наружный диаметр 1 [мм] 10,8
Наружный диаметр 2 [мм] 14,2
Высота 1 [мм] 10
Материал FPM (Fluor-Kautschuk)
для оригинального номера 195100157000

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Уплотнительное кольцо, стержень клапана производителя CORTECO с артикулом 12014584 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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