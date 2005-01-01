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Сальник распредвала VOLVO S60 2,5T 12001192B артикул 12001192B CORTECO в Алматы

12001192B CORTECO Сальник распредвала VOLVO S60 2,5T 12001192B
Производитель / Поставщик CORTECO
№ Производителя 12001192B
Наименование Сальник распредвала VOLVO S60 2,5T 12001192B
Внутренний диаметр 1(мм) 30
Наружный диаметр 1 [мм] 47
Высота 1 [мм] 7
Материал FPM (Fluor-Kautschuk)
Тип кручения переменное кручение
Сторона установки Двигатель
Запчасть сальник распредвала Вольво S60 2 5T 12001192B представлена по производителю CORTECO с артикулом 12001192B. У данной детали есть аналоги с номерами: 12001192B Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник распредвала Вольво S60 2 5T 12001192B на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя CORTECO. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
VOLVO C70 II Кабриолет (542) 2.4 i 2006.03 - 2009.10
VOLVO XC90 I (275) V8 AWD 2005.01 - 2010.12

Если хотите купить Сальник распредвала VOLVO S60 2,5T 12001192B производителя CORTECO с артикулом 12001192B в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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