|Производитель / Поставщик
|CORTECO
|№ Производителя
|12001192B
|Наименование
|Сальник распредвала VOLVO S60 2,5T 12001192B
|Внутренний диаметр 1(мм)
|30
|Наружный диаметр 1 [мм]
|47
|Высота 1 [мм]
|7
|Материал
|FPM (Fluor-Kautschuk)
|Тип кручения
|переменное кручение
|Сторона установки
|Двигатель
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
VOLVO
C70 II Кабриолет (542)
2.4 i
2006.03 - 2009.10
VOLVO
XC90 I (275)
V8 AWD
2005.01 - 2010.12
Если хотите купить Сальник распредвала VOLVO S60 2,5T 12001192B производителя CORTECO с артикулом 12001192B в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита