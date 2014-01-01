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09.A427.11_диск тормозной передний!\ Ford Galaxy/Mondeo,Volvo S80 1.6T-2.4D5 06> артикул 09A42711 BREMBO в Алматы

09A42711 BREMBO 09.A427.11_диск тормозной передний!\ Ford Galaxy/Mondeo,Volvo S80 1.6T-2.4D5 06>
Производитель / Поставщик BREMBO
№ Производителя 09A42711
Наименование 09.A427.11_диск тормозной передний!\ Ford Galaxy/Mondeo,Volvo S80 1.6T-2.4D5 06>
Наружный диаметр [мм] 300
Высота [мм] 52
Количество отверстий 5
Тип тормозного диска с внутренней вентиляцией
Диаметр центрирования [мм] 64
Толщина тормозного диска (мм) 28
Момент затяжки [Нм] 170
Минимальная толщина [мм] 26
Поверхность с покрытием

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 09.A427.11_диск тормозной передний!\ Ford Galaxy/Mondeo,Volvo S80 1.6T-2.4D5 06> производителя BREMBO с артикулом 09A42711 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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