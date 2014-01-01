menu
menu
Алматы
+7 (705) 207 73-59
+7 (705) 207 73-59
Каталог
Каталог
Войти Войти Корзина Корзина

0
Общие каталоги
Масла
Что искали у нас на сайте
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Моторное масло

Моторное масло
Популярные

Популярные

Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

08.C172.10_диск тормозной задний!\ Hyundai Solaris, Kia Rio 1.1-1.6i/CRDi 10> артикул 08C17210 BREMBO в Алматы

08C17210 BREMBO 08.C172.10_диск тормозной задний!\ Hyundai Solaris, Kia Rio 1.1-1.6i/CRDi 10>
Производитель / Поставщик BREMBO
№ Производителя 08C17210
Наименование 08.C172.10_диск тормозной задний!\ Hyundai Solaris, Kia Rio 1.1-1.6i/CRDi 10>
Количество отверстий 4
Тип тормозного диска полный
Диаметр центрирования [мм] 63
Толщина тормозного диска (мм) 10
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с винтами
Минимальная толщина [мм] 8,4
Наружный диаметр [мм] 262
Высота [мм] 44

С этим товаром покупают...

BREMBO 09C17111

Диск тормозной передний (256x22)

SANGSIN BRAKE SP1401

Колодки тормозные задние SP1401

BREMBO P30067

Колодки тормозные дисковые зад

SANGSIN BRAKE SP1399

КОЛОДКИ ТОРМОЗНЫЕ ПЕРЕДНИЕ

NIBK PN0538

Задние тормозные колодки PN0538
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 08.C172.10_диск тормозной задний!\ Hyundai Solaris, Kia Rio 1.1-1.6i/CRDi 10> производителя BREMBO с артикулом 08C17210 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка

 

 

© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены

Разработано в https://parts-soft.ru

Разработка дизайна - Махаев Никита

Алматы
+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

Каталог
Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

Каталог
Каталог
Профиль
Профиль
Войти
Войти
 Корзина Корзина

0