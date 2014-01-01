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Тормозной диск артикул 0877651X BREMBO в Алматы

0877651X BREMBO Тормозной диск
Производитель / Поставщик BREMBO
№ Производителя 0877651X
Наименование Тормозной диск
Поверхность с покрытием
Высота [мм] 65
Наружный диаметр [мм] 288
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с винтами
Тип тормозного диска полный, с отверстиями
Количество отверстий 5
Диаметр центрирования [мм] 68
Толщина тормозного диска (мм) 12
Момент затяжки [Нм] 140
Минимальная толщина [мм] 10,5
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Тормозной диск производителя BREMBO с артикулом 0877651X в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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