Применение TSB 4309, □ 150 / TSB 4312, □ 120 / 150 Дополнительный текст Поз. 501, 502, 510

Запчасть 09.801.07.53.0 (BPW) Щитки грязезащитные тормозного механизма TSB 4309 4312 представлена по производителю BPW с артикулом 09.801.07.53.0. У данной детали есть аналоги с номерами: 0980107530 Запчасти мостов и редукторов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия 09.801.07.53.0 (BPW) Щитки грязезащитные тормозного механизма TSB 4309 4312 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти мостов и редукторов с гарантией от производителя BPW. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.