Применение SB.. Дополнительный текст ( стальной колпачок ), поз. 335, 337, 354, 355, 369

Запчасть ремкомплект суппорта RS-SB 3745/4345 представлена по производителю BPW с артикулом 09.801.06.11.0. У данной детали есть аналоги с номерами: 0980106110, 1582, 095737, 14713. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремкомплект суппорта RS-SB 3745/4345 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя BPW. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.