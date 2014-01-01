|Производитель / Поставщик
|BPW
|№ Производителя
|0980100142
|Наименование
|09.801.00.14.2 (BPW) Ремкомплект тормозного вала с окончанием 0, 1, 2 (на сторону)
|Поз.
|245
|Вес детали (kg)
|0.166
|Дополнительный текст
|Поз. 250 - 262, 268, 270, 274
|Дополнительный расширенный текст
|Детали для одной стороны оси
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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