Производитель / Поставщик BPW № Производителя 0908834107 Наименование 09.088.34.10.7 (BPW) Диск тормозной без проточки для кольца ABS / Ø 380 x 159,5 x 45

Запчасть 09.088.34.10.7 (BPW) Диск тормозной без проточки для кольца АБС Ø 380 x 159 5 x 45 представлена по производителю BPW с артикулом 09.088.34.10.7. У данной детали есть аналоги с номерами: 0908834107, 0308834107. Диски тормозные для грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия 09.088.34.10.7 (BPW) Диск тормозной без проточки для кольца АБС Ø 380 x 159 5 x 45 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные диски тормозные для грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя BPW. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.