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3 397 118 996_!щетки плоск. к-т\ 600/24'+530/21' MB, Opel,Peugeot, Renault, Citroen, Nissan, Volvo артикул 3397118996 BOSCH в Алматы

3397118996 BOSCH 3 397 118 996_!щетки плоск. к-т\ 600/24'+530/21' MB, Opel,Peugeot, Renault, Citroen, Nissan, Volvo
Производитель / Поставщик BOSCH
№ Производителя 3397118996
Наименование 3 397 118 996_!щетки плоск. к-т\ 600/24'+530/21' MB, Opel,Peugeot, Renault, Citroen, Nissan, Volvo
Производитель BOSCH
Длина, мм 600/530
Тип крепления Крючок 12 мм, Крючок 9 мм
Распылитель Нет
Комплект щеток/одиночная щетка Комплект
Индикатор износа Нет
Спойлер Да
Прилагаемый адаптер Нет
Предварительно смонтированный адаптер Да

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 3 397 118 996_!щетки плоск. к-т\ 600/24'+530/21' MB, Opel,Peugeot, Renault, Citroen, Nissan, Volvo BOSCH с артикулом 3397118996 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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