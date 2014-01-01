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Щетка стеклоочистителя для заднего стекла артикул 3397011135 BOSCH в Алматы

Производитель / Поставщик BOSCH № Производителя 3397011135 Наименование Щетка стеклоочистителя для заднего стекла Производитель BOSCH Длина, мм 380 Тип крепления Крючок 9 мм, Специальное Распылитель Нет Комплект щеток/одиночная щетка Одиночный Индикатор износа Нет Спойлер Нет Прилагаемый адаптер Нет Предварительно смонтированный адаптер Да показать еще С этим товаром покупают... BOSCH 3397118977 Комплект щеток стеклоочистителя ATW 650мм/430мм Информация для покупателей Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров. Фильтр Бренд Бренды Сортировать по цене

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