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Снят с производства Щетка стеклоочистителя AEROTWIN AM400 артикул 3397008577 BOSCH в Алматы

Производитель / Поставщик BOSCH
№ Производителя 3397008577
Наименование Снят с производства Щетка стеклоочистителя AEROTWIN AM400
Производитель BOSCH
Длина, мм 400
Тип крепления Side Lock, Top Tock, Pinch Tab
Распылитель Нет

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Снят с производства Щетка стеклоочистителя AEROTWIN AM400 BOSCH с артикулом 3397008577 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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