|Производитель / Поставщик
|BOSCH
|№ Производителя
|3397008577
|Наименование
|Снят с производства Щетка стеклоочистителя AEROTWIN AM400
|Производитель
|BOSCH
|Длина, мм
|400
|Тип крепления
|Side Lock, Top Tock, Pinch Tab
|Распылитель
|Нет
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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