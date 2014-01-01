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Щетка стеклоочистителя 3397008537 BOSCH артикул 3397008537 BOSCH в Алматы

3397008537 BOSCH Щетка стеклоочистителя 3397008537 BOSCH
Производитель / Поставщик BOSCH
№ Производителя 3397008537
Наименование Щетка стеклоочистителя 3397008537 BOSCH
Производитель BOSCH
Длина, мм 550
Тип крепления Крючок 9 мм, Крючок 9 мм, Крючок 12 мм
Распылитель Нет
Комплект щеток/одиночная щетка Одиночный
Индикатор износа Нет
Спойлер Да
Прилагаемый адаптер Нет
Предварительно смонтированный адаптер Да

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Щетка стеклоочистителя 3397008537 BOSCH BOSCH с артикулом 3397008537 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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