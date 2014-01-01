Тип крепления Pinch Tab, Top Tock, Push Button 19 mm Распылитель Нет Комплект щеток/одиночная щетка Комплект Индикатор износа Нет Спойлер Да Прилагаемый адаптер Нет Предварительно смонтированный адаптер Да

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