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Стеклоочистители 3397007644 BOSCH артикул 3397007644 BOSCH в Алматы

3397007644 BOSCH Стеклоочистители 3397007644 BOSCH
Производитель / Поставщик BOSCH
№ Производителя 3397007644
Наименование Стеклоочистители 3397007644 BOSCH
Производитель BOSCH
Длина, мм 725/625
Тип крепления Pinch Tab, Top Tock, Push Button 19 mm
Распылитель Нет
Комплект щеток/одиночная щетка Комплект
Индикатор износа Нет
Спойлер Да
Прилагаемый адаптер Нет
Предварительно смонтированный адаптер Да
Запчасть стеклоочистители 3397007644 БОШ представлена по производителю BOSCH с артикулом 3397007644. У данной детали есть аналоги с номерами: 3397007644 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия стеклоочистители 3397007644 БОШ на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя BOSCH. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

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