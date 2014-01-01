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3 397 007 523_[61612147361] !щетки плоск. к-т\ 650/26'+450/16' BMW F01/F02/F07GT/F10/F11 08> артикул 3397007523 BOSCH в Алматы

3397007523 BOSCH 3 397 007 523_[61612147361] !щетки плоск. к-т\ 650/26'+450/16' BMW F01/F02/F07GT/F10/F11 08>
Производитель / Поставщик BOSCH
№ Производителя 3397007523
Наименование 3 397 007 523_[61612147361] !щетки плоск. к-т\ 650/26'+450/16' BMW F01/F02/F07GT/F10/F11 08>
Производитель BOSCH
Длина, мм 650, 650/450
Тип крепления Side Pin
Распылитель Нет
Комплект щеток/одиночная щетка Комплект
Индикатор износа Нет
Спойлер Да
Прилагаемый адаптер Нет
Предварительно смонтированный адаптер Да
Материал для рамы Сталь

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 3 397 007 523_[61612147361] !щетки плоск. к-т\ 650/26'+450/16' BMW F01/F02/F07GT/F10/F11 08> BOSCH с артикулом 3397007523 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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