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Щетка стеклоочистителя PEUGEOT Partner CITROEN Berlingo (08-) 650/400мм комплект Aerotwin BOSCH артикул 3397007414 BOSCH в Алматы

3397007414 BOSCH Щетка стеклоочистителя PEUGEOT Partner CITROEN Berlingo (08-) 650/400мм комплект Aerotwin BOSCH
Производитель / Поставщик BOSCH
№ Производителя 3397007414
Наименование Щетка стеклоочистителя PEUGEOT Partner CITROEN Berlingo (08-) 650/400мм комплект Aerotwin BOSCH
Производитель BOSCH
Длина, мм 650/400
Тип крепления Push Button 19 mm
Распылитель Нет
Комплект щеток/одиночная щетка Комплект
Индикатор износа Нет
Спойлер Да
Прилагаемый адаптер Нет
Предварительно смонтированный адаптер Да

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Щетка стеклоочистителя PEUGEOT Partner CITROEN Berlingo (08-) 650/400мм комплект Aerotwin BOSCH BOSCH с артикулом 3397007414 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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