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Стеклоочистители 3397007295 BOSCH артикул 3397007295 BOSCH в Алматы

3397007295 BOSCH Стеклоочистители 3397007295 BOSCH
Производитель / Поставщик BOSCH
№ Производителя 3397007295
Наименование Стеклоочистители 3397007295 BOSCH
Производитель BOSCH
Длина, мм 600/400
Тип крепления Push Button 19 mm
Распылитель Нет
Комплект щеток/одиночная щетка Комплект
Индикатор износа Нет
Спойлер Да
Прилагаемый адаптер Нет
Предварительно смонтированный адаптер Да
Запчасть стеклоочистители 3397007295 БОШ представлена по производителю BOSCH с артикулом 3397007295. У данной детали есть аналоги с номерами: 3397007295 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия стеклоочистители 3397007295 БОШ на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя BOSCH. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

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