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Щетка стеклоочистителя Twin 340mm (H772) артикул 3397004772 BOSCH в Алматы

3397004772 BOSCH Щетка стеклоочистителя Twin 340mm (H772)
Производитель / Поставщик BOSCH
№ Производителя 3397004772
Наименование Щетка стеклоочистителя Twin 340mm (H772)
Производитель BOSCH
Длина, мм 340
Тип крепления Специальное
Распылитель Нет
Комплект щеток/одиночная щетка Одиночный
Индикатор износа Нет
Спойлер Нет
Прилагаемый адаптер Нет
Предварительно смонтированный адаптер Да
Материал для рамы Пластик

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Щетка стеклоочистителя Twin 340mm (H772) BOSCH с артикулом 3397004772 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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